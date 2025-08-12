【9/10開催】NAVICUSが「MarkeZine Day 2025 Autumn」に登壇 - “おとなサントリー”に学ぶ、LINEとXを用いたSNS統合戦略

株式会社NAVICUSご参加はこちら :https://event.shoeisha.jp/mzday/20250910/session/6129

SNSを通じて企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援サービスを提供する株式会社NAVICUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：武内 一矢、以下：NAVICUS）は、2025年9月10日に開催される「MarkeZine Day 2025 Autumn」に登壇することをお知らせします。このイベントは、マーケティングの最新情報やトレンドが紹介されるカンファレンスであり、9月10日・11日の2日間にわたって東京都千代田区のＪＰタワー ホール＆カンファレンスで開催されます。

【セッション概要】

“おとなサントリー”では、LINEとX（旧Twitter）を連携させ、生活者の関心を高めつつ、購買行動へのスムーズなアプローチを実現しています。メーカーとして生活者とどう向き合い、どのように行動を後押ししているか、NAVICUSと共に歩んだ統合マーケティングの実践プロセスをご紹介します。

▼このセッションで学べるポイント

- LINEとXを活用した「届け方の再設計」による生活者アプローチ- SNSを軸にした共感醸成から購買行動までの導線づくり- 認知・興味獲得から購買へつなぐ、SNS活用の新しい連携スタイル

登壇日時：2025年09月10日（水）11:55～12:25

タイトル：LINE×Xで“届け方”を進化させる！“おとなサントリー”に学ぶ、共感から購買につなぐSNS統合戦略

詳細・来場予約はこちらから :https://event.shoeisha.jp/mzday/20250910/session/6129

※事前に満席になる場合もございますので、早めのご予約をおすすめします

また、当日は会場にNAVICUSの展示ブースもご用意しておりますので、ぜひお越しくださいませ。

【登壇者プロフィール】

サントリー株式会社 コミュニケーション本部 戦略推進・CRM部

竹内 菜緒美

2019年サントリー新卒入社。営業職を3年経験し、その後、ビール事業のマーケティング部門で金麦・ビアボールブランドにて戦略立案や商品企画などを経験。2025年春より現職にてCRM戦略立案ならびに企業公式LINE・X 『おとなサントリー』 アカウントの設計・運営を務める。

株式会社NAVICUS コンサルティングDivision ゼネラルマネージャー

佐久間 亜希子

通販事業でのソーシャルメディアマーケティング経験者。X、LINE、Facebookなど複数のチャネルで戦略から運用までを手掛け、生活者の嗜好に基づいたSNSキャンペーンを成功に導く。現在はNAVICUSのコンサルティング部門を統括し、過去4年間で、自身でも述べ20社以上の企業様を支援。飲料から金融まで多岐にわたる業界のクライアントに対し、効果的なコミュニケーション戦略を展開。

▼本セッションに関するお問い合わせ

株式会社NAVICUS 水口

https://www.navicus.jp/contact/

※お問い合わせ種別「その他」よりお問い合わせください

【MarkeZine Day 2025 Autumnについて】

名称：MarkeZine Day 2025 Autumn

日時：2025年9月10日（水）10:00～19:00（9:30受付開始/18:45最終受付）

2025年9月11日（木）10:00～18:15（9:30受付開始/18:00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:30～20:00予定

会場：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区）

主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

参加費：無料（事前登録制）

https://event.shoeisha.jp/mzday

【株式会社NAVICUSについて】

NAVICUSは、企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援を行う「ファン作り」の会社です。

事業会社においてSNS・マーケティング領域で多数の実績を出したスペシャリストが多く在籍。企業様の目的に合わせ、SNSを起点とした戦略コンサルティングや社内担当の育成、運用代行、アカウント分析、オフラインイベントの企画・ご支援など幅広くサポートいたします。ご支援先の累計フォロワー数は1億620万人を超えております（2025年5月時点）。

2023年12月より株式会社PR TIMESのグループに参画し、日々ご支援の幅を拡大中です。

＜事業内容＞

コミュニケーション戦略設計

キャンペーン企画・運営

SNS（X・Facebook・Instagram・LINE・TikTok・YouTube・Discordほか）運用代行・運用支援

Web広告運用

ファンイベント（オフラインイベント・生放送番組ほか）企画・運営

マーケティングセミナー実施

コミュニケーション施策の効果分析

ゲーム・エンタメ業界に特化したコミュニティ支援

ふるさと納税マーケティング業務支援

地方自治体SNSプロモーション

Instagram採用支援

ITWebサービスのコンサルティング全般

コーポレートサイト https://www.navicus.jp/

公式X https://x.com/navicus_jp

公式Facebook https://www.facebook.com/navicus.inc/

公式note https://note.com/navicus