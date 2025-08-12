中国検査装置市場、2033年までに6億2,419万米ドルに達する見込み
中国の検査装置市場は2024年に2億5,683万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に10.16%のCAGRで成長し、2033年には6億2,419万米ドルに達すると予測されています。中国の製造業能力向上への取り組みは、多額の財政支援と明確な政策指針に支えられており、国の産業構造に劇的な変化をもたらしています。ハイテク産業への投資規模は、品質向上と技術革新への前例のない献身を示しています。2024年の最初の7か月間で、中国のハイテク産業への投資は前年比10.4%増と急増し、固定資産投資全体の伸びを大きく上回りました。この目覚ましい成長軌道は製造業全体に広がり、2024年には9.2%という大幅な投資増加を記録しました。特にハイテク分野では、2024年1月から7月にかけてハイテク製造業への投資が9.7%増加し、技術向上への集中的なアプローチを示しています。
サンプルページにすぐにアクセスできます: https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/china-inspection-equipment-market
「中国製造2025」イニシアチブの成功は特に注目に値します。2024年の分析では、この野心的なプログラムで提案された260以上の目標のうち86%が達成されたことが明らかになりました。このイニシアチブの中核を成すのは、2025年までにコア材料の国産化率を70%に引き上げるという目標であり、これは外国技術への依存を減らし、自給自足を強化するという中国の決意を反映しています。
● 検査機器市場ではデジタルインフラ開発が飛躍的に加速しており、中国では2024年末までに主要41産業分野すべてを網羅する1万7000件以上の「5G+インダストリアルインターネット」プロジェクトが設立される予定だ。
● 中国はこれまでに4,000以上の5G対応工場を建設しており、2025年までに10,000を超える野心的な計画を掲げている。2024年に発表された最初の400の「5G工場」だけでも、30億4,000万ドルに相当する220億元を超える投資を促し、このデジタル変革への財政的コミットメントを示している。
● 人的資本開発は引き続きこの戦略の柱です。中国は、先進製造業などの主要産業に重点を置き、約3年以内に1万5,000人以上の新たな指導的人材を育成し、約500万人の高技能人材を新たに確保することを目指しています。
● 外国投資のパターンも、この品質重視の変革を反映しています。中国のハイテク製造業への外国直接投資は顕著に増加し、医療機器製造部門は2024年に驚異的な98.7%の成長を記録しました。これは、中国の製造業の品質エコシステムに対する国際的な信頼を示しています。
主要産業分野の需要急増により、全国的に高度な検査装置の導入が進む
半導体部門は、検査装置市場における中国の製造業への野心を象徴するものであり、2024年の製造装置支出は410億～495億5000万ドルに達し、2025年の支出予測が380億ドルであるにもかかわらず、世界的リーダーシップを維持する見込みです。産業用ロボットの生産は、2024年に55万6000台が製造され、歴史的なマイルストーンを達成しました。これには、12月だけで過去最高の7万1382台が含まれます。自動化密度の変化は驚異的で、過去10年間で労働者1万人あたりの産業用ロボットは49台から470台に急増しました。2023年までに、中国の工場では170万台の産業用ロボットが稼働し、年間設置台数は27万6288台に達しました。自動車産業が6万4882台、エレクトロニクス産業が7万7464台でトップでした。
電気自動車革命は品質への需要を押し上げ、NEV生産は2024年に38.7%増加し、フォルクスワーゲンによる小鵬汽車への出資のような投資を引き付けています。検査機器市場における医薬品セクターはもう1つの重要な分野であり、中国の医薬品品質管理市場は2024年に3億4,500万ドルと評価されています。ノボ ノルディスクは2025年7月に天津施設の18,000平方メートルの品質試験ラボに1億1,200万ドルを投資すると発表したことがこの傾向を強調しています。試験、検査、認証市場は2023年に458億5,000万ドルに達し、より広範なアジア太平洋TIC市場は2024年に1,333億6,000万ドルを生み出しました。専門セクターも成長を示しており、2022年には中国の造船所向けに品質保証サービスを請け負い、包括的な監視のために50社以上の請負業者を動員する洋上風力合弁事業がそれを証明しています。
