『しゅごキャラ！』×「夢ノ内」のコラボレーションアイテムなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『しゅごキャラ！』×「夢ノ内」のコラボレーションアイテムなどの受注を開始いたします。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/719?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

夢ノ内さん描き起こしイラストの日奈森 あむ、ラン、ミキ、スゥ、ダイヤ、月詠 イクト、ヨル、辺里 唯世、キセキ、藤咲 なぎひこ、リズム、ほしな 歌唄、イル、エル、アミュレットハート、ブラックリンクス、プラチナロワイヤル、ビートジャンパー、ルナティックチャームをメインにデザインしました。

▼夢ノ内さんイラスト 制服・キャラなりver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「夢ノ内さんイラスト アミュレットハート&ブラックリンクス キャラなりver. アクリルカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼夢ノ内さんイラスト 制服ver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「夢ノ内さんイラスト 集合 制服ver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼夢ノ内さんイラスト キャラなりver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「夢ノ内さんイラスト アミュレットハート キャラなりver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼夢ノ内さんイラスト 制服・キャラなりver. トレーディングポストカード

夢ノ内さん描き起こしイラストの日奈森 あむ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄、アミュレットハート、ブラックリンクス、プラチナロワイヤル、ビートジャンパー、ルナティックチャームをポストカードに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「夢ノ内さんイラスト アミュレットハート&ブラックリンクス キャラなりver. ポストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼夢ノ内さんイラスト 制服・キャラなりver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「夢ノ内さんイラスト 集合 制服ver. イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼夢ノ内さんイラスト 集合 マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全2種（制服ver.、キャラなりver.）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼夢ノ内さんイラスト 特大アクリルスタンド

※画像は「夢ノ内さんイラスト 日奈森 あむ 制服ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全10種（日奈森 あむ 制服ver.、月詠 イクト 制服ver.、辺里 唯世 制服ver.、藤咲 なぎひこ 制服ver.、ほしな 歌唄 制服ver.、アミュレットハート キャラなりver.、ブラックリンクス キャラなりver.、プラチナロワイヤル キャラなりver.、ビートジャンパー キャラなりver.、ルナティックチャーム キャラなりver.）

サイズ：本体：（約）20.7×11.4cm 台座：（約）8×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼夢ノ内さんイラスト 集合 BIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全2種（制服ver.、キャラなりver.）

サイズ：本体：（約）23.5×13.5cm 台座：（約）20×5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼夢ノ内さんイラスト 集合 A5アクリルパネル

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,278(税込)

種類 ：全2種（制服ver.、キャラなりver.）

サイズ：（約）21×14.8cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼夢ノ内さんイラスト BIGアクリルスタンド

※画像は「夢ノ内さんイラスト 日奈森 あむ 制服ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（日奈森 あむ 制服ver.、月詠 イクト 制服ver.、辺里 唯世 制服ver.、藤咲 なぎひこ 制服ver.、ほしな 歌唄 制服ver.、アミュレットハート キャラなりver.、ブラックリンクス キャラなりver.、プラチナロワイヤル キャラなりver.、ビートジャンパー キャラなりver.、ルナティックチャーム キャラなりver.）

サイズ：本体：（約）15.1×8.3cm 台座：（約）6×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼夢ノ内さんイラスト BIGアクリルキーホルダー

※画像は「夢ノ内さんイラスト 日奈森 あむ 制服ver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全10種（日奈森 あむ 制服ver.、月詠 イクト 制服ver.、辺里 唯世 制服ver.、藤咲 なぎひこ 制服ver.、ほしな 歌唄 制服ver.、アミュレットハート キャラなりver.、ブラックリンクス キャラなりver.、プラチナロワイヤル キャラなりver.、ビートジャンパー キャラなりver.、ルナティックチャーム キャラなりver.）

サイズ：（約）99×93mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼夢ノ内さんイラスト A3マット加工ポスター

※画像は「夢ノ内さんイラスト 集合A 制服ver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全4種（集合A 制服ver.、アミュレットハート＆ブラックリンクス キャラなりver.、集合B 制服ver.、集合 キャラなりver.）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼トレーディング原作コマクリアカード

日奈森 あむ、アミュレットハート、アミュレットスペード、アミュレットクローバー、アミュレットダイヤ、月詠 イクト、ブラックリンクス、辺里 唯世、プラチナロワイヤル、ビートジャンパーの原作コマイラストをクリアカードに仕上げました。

PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「日奈森 あむ&月詠 イクト 原作コマクリアカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \8,250(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：グランアクア(PP) 0.3mm厚

▼トレーディング原作コマステッカー vol.2

日奈森 あむ、アミュレットハート、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なぎひこ、藤咲 なでしこ、ほしな 歌唄の原作コマイラストをステッカーに仕上げました。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽予購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 原作コマステッカー vol.2 AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \8,250(税込)

種類 ：全15種

サイズ：本体：（最大約）80×50mm 特典：（約）58×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング原作コマ缶バッジ vol.4

日奈森 あむ、アミュレットハート、アミュレットスペード、アミュレットクローバー、アミュレットダイヤ、月詠 イクト、辺里 唯世、藤咲 なでしこ、相馬 空海、結木 やや、真城 りま、三条 海里、藤咲 なぎひこ、ほしな 歌唄の原作コマイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アミュレットフォーチュン 原作コマ75mm缶バッジ vol.4 AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全15種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼イラストレーター「夢ノ内」について

イラストレーター。

3年のソーシャルゲーム会社勤務を経て2016年2月よりフリーランスイラストレーターとして独立。

現在は商業グッズイラストを中心としたイラストレーターとして活躍中。

代表書籍『ミニキャラの描き方 「ちまっとかわいい」を描く基本＆表現テクニック』

