藤本 佳希選手　愛媛FCへ完全移籍のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、藤本佳希選手が、愛媛FCへ完全移籍することになりましたのでお知らせいたします。

藤本 佳希 Yoshiki FUJIMOTO

生年月日：1994年2月3日（31歳）

出身地：愛媛県

身長体重：178cm、78kg

ポジション：FW

前所属：愛媛FC

通算出場記録：

- J2リーグ戦 通算 225試合出場43得点- カップ戦 通算 2試合出場1得点- 天皇杯 通算 7試合出場3得点

藤本佳希選手 コメント

3年半の間、お世話になりました。

このクラブでもっとプレーがしたい気持ちもありましたが、自分の現状と今後のサッカー人生を含め、心の底から湧き出てくる感情を誤魔化すことができないので、このタイミングで移籍することにしました。

山形で2人の子供が生まれて、2人の名前には青と白に纏わる漢字をそれぞれ入れました。

僕だけでなく、家族にとっても山形は特別な場所です。

大怪我した後に掲げてくれた横断幕も、大好きな僕のチャントも、ホームの最高の雰囲気も、全てのゴールも、僕の宝物です。

皆さんからたくさんの愛情を感じられたことがすごく幸せでした。

本当にありがとうございました！