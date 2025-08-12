藤本 佳希選手 愛媛FCへ完全移籍のお知らせ
この度、藤本佳希選手が、愛媛FCへ完全移籍することになりましたのでお知らせいたします。
藤本 佳希 Yoshiki FUJIMOTO
生年月日：1994年2月3日（31歳）
出身地：愛媛県
身長体重：178cm、78kg
ポジション：FW
前所属：愛媛FC
通算出場記録：
- J2リーグ戦 通算 225試合出場43得点
- カップ戦 通算 2試合出場1得点
- 天皇杯 通算 7試合出場3得点
藤本佳希選手 コメント
3年半の間、お世話になりました。
このクラブでもっとプレーがしたい気持ちもありましたが、自分の現状と今後のサッカー人生を含め、心の底から湧き出てくる感情を誤魔化すことができないので、このタイミングで移籍することにしました。
山形で2人の子供が生まれて、2人の名前には青と白に纏わる漢字をそれぞれ入れました。
僕だけでなく、家族にとっても山形は特別な場所です。
大怪我した後に掲げてくれた横断幕も、大好きな僕のチャントも、ホームの最高の雰囲気も、全てのゴールも、僕の宝物です。
皆さんからたくさんの愛情を感じられたことがすごく幸せでした。
本当にありがとうございました！