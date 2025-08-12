S2-グラスファイバークロスの世界市場2025年、グローバル市場規模（0.1mm以下、0.1mm～0.5mm、0.5mm以上）・分析レポートを発表
2025年8月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「S2-グラスファイバークロスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、S2-グラスファイバークロスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のS2-グラスファイバークロス市場：成長予測と展望
当調査によると、2023年の世界S2-グラスファイバークロス市場の規模はUSD XXX百万と評価されており、2030年にはUSD XXX百万に達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%であり、今後も堅調な成長が期待されます。
S2-グラスファイバークロスとは、ガラス繊維の不純物を除去して加熱処理することで製造される、純度の高いEガラスを基にした高強度な素材です。外観や質感は一般的なEガラスクロスと類似していますが、強度が格段に高く、航空宇宙や造船、軍需産業など高性能を求められる分野での使用が拡大しています。
________________________________________
市場構造とセグメント
本レポートでは、S2-グラスファイバークロス市場を「タイプ別」と「用途別」に分類し、それぞれの需要動向を詳細に分析しています。
タイプ別セグメント
● 0.1mm以下
● 0.1mm～0.5mm
● 0.5mm以上
厚さによって異なる特性が求められ、たとえば航空宇宙用途では軽量化のために薄手素材が使用される一方、軍用や構造補強用途では厚手素材が選ばれる傾向にあります。
用途別セグメント
● 航空宇宙分野
● 造船分野
● 軍需（弾道・装甲など）
● その他（自動車部品、スポーツ用品、エレクトロニクス基材など）
S2ガラスクロスは、高耐熱性・高引張強度・耐腐食性などの特性により、これらの分野で幅広く応用されています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場の成長をリードしています。特に中国では、国内需要の増加と強力な製造基盤、政府支援策が相まって市場拡大が進んでいます。
北米および欧州でも堅調な成長が続いており、環境負荷の少ない高性能素材への関心の高まりが市場をけん引しています。また、航空機産業や先進軍需分野を中心に安定した需要が存在します。
南米、中東・アフリカ地域では、インフラ整備や船舶需要の拡大により、今後の成長余地が期待されています。
________________________________________
技術動向と市場成長要因
S2-グラスファイバークロスの市場成長を支える主要な技術・市場動向は以下のとおりです。
● 高強度繊維の進化：ナノレベルの均一な繊維構造と高純度処理技術により、従来のEガラスを上回る性能が実現されています。
● 複合材料との融合：カーボン繊維や樹脂との組み合わせにより、軽量性と高耐久性を兼ね備えた構造材への応用が進んでいます。
● 環境対応ニーズ：リサイクル可能な高性能材料としてのS2ガラスの活用が注目されており、エネルギー効率の高い製品開発が求められています。
これらの技術革新は、自動車のEV化や航空機の軽量化、防衛装備の進化に不可欠な素材として、S2ガラスクロスの存在価値を高めています。
________________________________________
市場の課題と競争環境
S2-グラスファイバークロス市場にはいくつかの課題も存在します。
