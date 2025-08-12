【加賀温泉郷】加賀市で芸術と文化を楽しむ夏 - 3つの展覧会＆イベント開催
■没後70年 「広田百豊展 -伝統をこえて-」
加賀市出身の近代日本画家・広田百豊（ひゃっぽう）の没後70年を記念し、代表作や資料を展示。美人画や鳥獣、郷土の風景など、従来の日本画の枠を超えた新鮮な表現が魅力です。
会場：加賀市美術館（加賀温泉駅前）
会期：2025年7月26日(土)～8月31日(日)
営業時間：10:00～18:00（入館は17:30まで）
観覧料：一般400円／75歳以上200円／高校生以下・障がい者（付添1名含む）無料
※加賀市美術館名品展も併せて観覧可
休館日：火曜日（祝日を除く）
電話番号：0761-72-8787
公式サイト：https://kagabi.kagashi-ss.com/
■ 清水由佳 「つまみ細工 装身具展」
江戸時代に歌舞伎の装飾として生まれた「つまみ細工」を現代的にアレンジ。和装だけでなく洋装にも映える、自由でボーダーレスな約60点の作品を展示します。
会場：加賀依緑園（加賀市山中温泉）
会期：2025年8月5日(火)～9月2日(火)
営業時間：10:00～18:00（入館は17:30まで）
観覧料：一般600円／団体（20名以上）490円／高校生以下・障がい者は無料
休館日：木曜日
電話番号：0761-71-2683
公式サイト：https://kagairyokuen.jp/
■ 「九谷焼絵皿イラストコンクール展」
小学生から募集した「恐竜」をテーマとするイラストと、その優秀作品を九谷焼作家が絵付けした絵皿を展示。かわいらしく個性豊かな作品が勢ぞろいします。
会場：石川県九谷焼美術館（加賀市大聖寺）
会期：2025年8月2日(土)～10月5日(日)
営業時間：9:00-17:00（入館は16:30まで）
料金：企画展示室のみ無料（常設展は別途入館料）
休館日：月曜日（祝日を除く）
電話番号：0761-72-7466
公式サイト：https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kutani-mus/index.html
【同時開催企画】
＼夏休みクイズラリー（小学生対象）／
期間： 2025年8月2日(土)～10月5日(日)
九谷焼美術館を巡りクイズに挑戦。全問正解者に景品（なくなり次第終了）。
【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】
一般社団法人 加賀市観光交流機構
加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット
TEL：0761-72-6678（8:45～17:30 ／ 年中無休）
公式サイト：https://www.tabimati.net