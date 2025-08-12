『黒子のバスケ』の集合 ちびキャラ 必殺技ver. オーロラチケットホルダーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『黒子のバスケ』の商品6種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『黒子のバスケ』の商品の受注を8月5日（火）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/217?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼集合 ちびキャラ 必殺技ver. オーロラチケットホルダー
黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、チケットやメモなどを収納可能なチケットホルダーに仕上げました。
光に反射して色合いが変わる、オーロラ生地を使用しております。
蓋付きのため大切なチケットやカードをなどを無くすことなく持ち運ぶことができます。
日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。
※爪や鋭利なもので強く擦ったり引っ掻いたりすると、印刷が剥がれる可能性がありますので、注意の上使用してください。
▽仕様
価格 ：\1,650(税込)
サイズ：外寸：（約）18.7×8.8cm 内寸：（約）17cm×8cm
素材 ：PVC
▼ちびキャラ 必殺技ver. 3WAY缶バッジ
※画像は「黒子テツヤ ちびキャラ 必殺技ver. 3WAY缶バッジ」を使用しております。
黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、3WAY缶バッジに仕上げました。
ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全7種（黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼集合 ちびキャラ 朝のひとときver. オーロラチケットホルダー
黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、チケットやメモなどを収納可能なチケットホルダーに仕上げました。
光に反射して色合いが変わる、オーロラ生地を使用しております。
蓋付きのため大切なチケットやカードをなどを無くすことなく持ち運ぶことができます。
日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。
※爪や鋭利なもので強く擦ったり引っ掻いたりすると、印刷が剥がれる可能性がありますので、注意の上使用してください。
▽仕様
価格 ：\1,650(税込)
サイズ：外寸：（約）18.7×8.8cm 内寸：（約）17cm×8cm
素材 ：PVC
▼ちびキャラ 朝のひとときver. 3WAY缶バッジ
※画像は「黒子テツヤ ちびキャラ 朝のひとときver. 3WAY缶バッジ」を使用しております。
黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、3WAY缶バッジに仕上げました。
ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全7種（黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼集合 ちびキャラ スナップショットver. オーロラチケットホルダー
黒子テツヤ、黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝、紫原 敦、赤司征十郎、火神大我、笠松幸男、高尾和成、今吉翔一、氷室辰也、黛 千尋の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、チケットやメモなどを収納可能なチケットホルダーに仕上げました。
光に反射して色合いが変わる、オーロラ生地を使用しております。
蓋付きのため大切なチケットやカードをなどを無くすことなく持ち運ぶことができます。
日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。
※爪や鋭利なもので強く擦ったり引っ掻いたりすると、印刷が剥がれる可能性がありますので、注意の上使用してください。
▽仕様
価格 ：各 \1,650(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：外寸：（約）18.7×8.8cm 内寸：（約）17cm×8cm
素材 ：PVC
▼ちびキャラ スナップショットver. 3WAY缶バッジ
※画像は「黒子テツヤ ちびキャラ スナップショットver. 3WAY缶バッジ」を使用しております。
黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、高尾和成、青峰大輝、今吉翔一、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋の描き起こしちびキャライラストをメインにデザインし、3WAY缶バッジに仕上げました。
ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全12種（黒子テツヤ、火神大我、黄瀬涼太、笠松幸男、緑間真太郎、高尾和成、青峰大輝、今吉翔一、紫原 敦、氷室辰也、赤司征十郎、黛 千尋）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/217?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会