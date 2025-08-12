こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
家族と一緒に WeWork!! 「WeWork ファミリーデー」を開催
6月7日、WeWork 御堂筋フロンティアにて、入居メンバーとそのご家族を対象に、「WeWork ファミリーデー」を開催しました。出展ブースやアクティビティを通して、家族での時間を楽しんでいただく本イベントは、今回で3回目となります。今回は、「ミキハウス × WeWork プレママ・プレパパセミナー」の同時開催や、夏休みシーズンに向けて、ファミリー層へのPRを実施したい企業がブース出展に加わったことで、昨年よりも規模を拡大。来場者も80名を超え、少しでも家族との接点を増やしたいという、子育て世代の入居メンバーニーズに応えることができました。
＜イベント概要＞
日時：6月7日（土）10:00 - 13:00
拠点：WeWork 御堂筋フロンティア
主催：株式会社RE-CAREER / WeWork Japan
登壇・出展企業：
・PAPMA：ヴィーガン「豆腐×豆乳×果物」だけのスムージーの提供
・株式会社スプリード feat.有川博貴写真事務所：オリジナル缶バッジ作成
・福井県大阪事務所：福井県の観光地のご紹介
・株式会社RE-CAREER：働く×育児相談会
・大阪府社会保険労務士会大阪北支部：働く×育児のお金相談会
・芦屋写真館 ＜セルフ写真館 オレオとベイク＞：家族写真の撮影
・セサミストリートジャパン合同会社：新番組出演者募集告知
・ウェスキー株式会社：b.box商品の展示
・株式会社読宣、ミキハウス：沐浴体験会
家族とともに参加した入居メンバーからは、「今までなかった職場と家庭の接点ができて嬉しい」「子どもたちにとって親の働く場所が身近に感じられる時間となった」、ブース出展した企業からは、「自社のターゲット層に直接夏休みに向けてのプロダクトを紹介できた」「多様な他企業の取り組みやサービスを体感でき、インプットの機会になった」といった声が寄せられました。そして子どもたちからは「また来たい」という声や、お手紙をいただきました。
WeWork Japan は今後も、入居メンバーとともにあらゆるライフステージの方々が自分らしく働ける環境づくりを目指して参ります。なお、育児中のパパママ・プレパパママに向けたイベントは定期開催を予定しています。次回は、男性育休に関する啓発シンポジウムの開催を予定しております。
＜セサミストリートジャパンのブース＞
＜最後はビンゴ大会を開催＞
＜ビンゴ大会＞
＜福井県マスコットキャラクター「はぴりゅう」も応援に＞
