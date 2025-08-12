自由大学「サウナ創造学【実践編】」9月20日開講つくる・学ぶ・つながる。DIYから地域共創まで--サウナの未来を担う“つくり手”を育てる進化型プログラム

サウナイデア株式会社

屋久島の簡易型サウナ「SFC」で、自然と人が交わる場を育む


サウナ愛を「創造力」へ変える


住宅サウナから商業施設、屋外型の体験施設まで、サウナ空間とサービスは多様化が進んでいます。


「理想のサウナをかたちにしたい」「地域とつながるサウナをつくりたい」という声に応える本講義では、サウナ専門設計事務所「サウナイデア」代表の島田大輔氏を教授に迎え、DIYサウナの基本から設計・施工・運営・ブランディング・文化背景までを多角的に学びます。



サウナイデアが手がけたWAW大宮のシェアオフィスのコミュニケーションサウナ

後半では八丈島で実際にサウナを施工する合宿を実施。五感と身体を使って学びを深め、サウナを通じて人の心を豊かにする場づくりを目指します。



今回施工体験を行う八丈島の景色

講義の特色


・八丈島でのサウナ施工合宿つき（現地素材を活用した実践体験）


・サウナ×建築・メディア・地域・文化など多彩なゲスト講師


・受講生同士がそのまま「サウナづくり仲間」に


・最終回に理想のサウナ計画を発表し、実践に向けた講評あり



サウナの授業の様子（前回）

サウナ施工体験の様子（前回）

卒業後の生徒作品の見学会


講義スケジュール（全9回＋卒業発表）


・第1回：サウナ設計の基礎（設計思想と空間構成）


・第2回：銭湯経営から学ぶ運営のリアル（堀田湯店主・大塚輝）


・第3回：サウナとメディア編集（サウナコレクション代表・鈴木翔）


・第4回：本場フィンランドの文化理解（フィンランド研究家・ラウラ・コピロウ）


・第5回：八丈島合宿でのサウナ施工体験（サウナの設計思想に触れ、現場に立つ）
・第6回：八丈島合宿でのサウナ施工体験（手を動かし、島の素材とともに）
・第7回：八丈島合宿でのサウナ施工体験（風を読み、熱を祝う）


・第8回：サウナ×コミュニティ（サウナイデア・川田直樹）


・第9回：世界の温浴文化から学ぶ編集思考（こばやしあやな）


・最終回：卒業発表・講評／卒業式＆サ飯パーティー



ラウラ・コピロウさん

鈴木翔さん

大塚輝さん


川田直樹さん

こばやしあやなさん

永井大貴さん


講義概要


・講義名：サウナ創造学【実践編】


・日程：2025年9月20日（土）～12月13日（土）


・定員：10名


・授業料：137,500円（税込）


・開催地：自由大学 MIDORI.so池尻キャンパス、堀田湯、八丈島ほか


・申込締切：2025年9月13日（土）


・詳細・申込：https://freedom-univ.com/lecture/saunabuilder.html/




教授



教授：島田大輔さん

島田大輔（サウナ建築家／サウナイデア[SAUNAaiDEA]代表／自由大学教授）


一級建築士。全国の住宅や宿泊施設などでサウナ設計を手がける第一人者。NHKや各種メディアでも多数紹介され、自宅でもサウナをDIYで設置するなど、“設計から暮らしまで”を貫くサウナ設計士兼サウナビルダー。サウナを通じて人の心と暮らしを豊かにすることをテーマに活動している。



キュレーター


鈴木コーイチ（テレビディレクター）


自宅にDIYサウナを構える異色のサウナ愛好家。『サ道』に影響を受け、「サウナ×恋愛リアリティ」など前例のない番組を多数企画・演出。サウナを通じた新たなカルチャーを仕掛け続けている。


内田奈々（サウナ料理家）


神楽坂の人気店プロデュースなど20年以上の料理人経験を持つ。自宅サウナで「サウナ内調理」を実験し、食養生とウェルビーイングを融合。サウナ施設や宿泊施設へのフードコンサルティングも行う。



キュレーター：鈴木コーイチさん

キュレーター：内田奈々さん


主なゲスト講師（敬称略）


・大塚輝（堀田湯店主）


・鈴木翔（サウナコレクション）


・ラウラ・コピロウ（フィンランド研究家）


・川田直樹（コクヨ／サウナイデア[SAUNAaiDEA]）


・こばやしあやな（サウナ文化研究家）




お問い合わせ



自由大学「サウナ創造学」運営事務局：深井


info@freedom-univ.com


https://freedom-univ.com/