自由大学「サウナ創造学【実践編】」9月20日開講つくる・学ぶ・つながる。DIYから地域共創まで--サウナの未来を担う“つくり手”を育てる進化型プログラム

サウナイデア株式会社屋久島の簡易型サウナ「SFC」で、自然と人が交わる場を育む

サウナ愛を「創造力」へ変える

住宅サウナから商業施設、屋外型の体験施設まで、サウナ空間とサービスは多様化が進んでいます。

「理想のサウナをかたちにしたい」「地域とつながるサウナをつくりたい」という声に応える本講義では、サウナ専門設計事務所「サウナイデア」代表の島田大輔氏を教授に迎え、DIYサウナの基本から設計・施工・運営・ブランディング・文化背景までを多角的に学びます。

サウナイデアが手がけたWAW大宮のシェアオフィスのコミュニケーションサウナ

後半では八丈島で実際にサウナを施工する合宿を実施。五感と身体を使って学びを深め、サウナを通じて人の心を豊かにする場づくりを目指します。

今回施工体験を行う八丈島の景色

講義の特色

・八丈島でのサウナ施工合宿つき（現地素材を活用した実践体験）

・サウナ×建築・メディア・地域・文化など多彩なゲスト講師

・受講生同士がそのまま「サウナづくり仲間」に

・最終回に理想のサウナ計画を発表し、実践に向けた講評あり

サウナの授業の様子（前回）サウナ施工体験の様子（前回）卒業後の生徒作品の見学会

講義スケジュール（全9回＋卒業発表）

・第1回：サウナ設計の基礎（設計思想と空間構成）

・第2回：銭湯経営から学ぶ運営のリアル（堀田湯店主・大塚輝）

・第3回：サウナとメディア編集（サウナコレクション代表・鈴木翔）

・第4回：本場フィンランドの文化理解（フィンランド研究家・ラウラ・コピロウ）

・第5回：八丈島合宿でのサウナ施工体験（サウナの設計思想に触れ、現場に立つ）

・第6回：八丈島合宿でのサウナ施工体験（手を動かし、島の素材とともに）

・第7回：八丈島合宿でのサウナ施工体験（風を読み、熱を祝う）

・第8回：サウナ×コミュニティ（サウナイデア・川田直樹）

・第9回：世界の温浴文化から学ぶ編集思考（こばやしあやな）

・最終回：卒業発表・講評／卒業式＆サ飯パーティー

ラウラ・コピロウさん鈴木翔さん大塚輝さん川田直樹さんこばやしあやなさん永井大貴さん

講義概要

・講義名：サウナ創造学【実践編】

・日程：2025年9月20日（土）～12月13日（土）

・定員：10名

・授業料：137,500円（税込）

・開催地：自由大学 MIDORI.so池尻キャンパス、堀田湯、八丈島ほか

・申込締切：2025年9月13日（土）

・詳細・申込：https://freedom-univ.com/lecture/saunabuilder.html/

教授

教授：島田大輔さん

島田大輔（サウナ建築家／サウナイデア[SAUNAaiDEA]代表／自由大学教授）

一級建築士。全国の住宅や宿泊施設などでサウナ設計を手がける第一人者。NHKや各種メディアでも多数紹介され、自宅でもサウナをDIYで設置するなど、“設計から暮らしまで”を貫くサウナ設計士兼サウナビルダー。サウナを通じて人の心と暮らしを豊かにすることをテーマに活動している。

キュレーター

鈴木コーイチ（テレビディレクター）

自宅にDIYサウナを構える異色のサウナ愛好家。『サ道』に影響を受け、「サウナ×恋愛リアリティ」など前例のない番組を多数企画・演出。サウナを通じた新たなカルチャーを仕掛け続けている。

内田奈々（サウナ料理家）

神楽坂の人気店プロデュースなど20年以上の料理人経験を持つ。自宅サウナで「サウナ内調理」を実験し、食養生とウェルビーイングを融合。サウナ施設や宿泊施設へのフードコンサルティングも行う。

キュレーター：鈴木コーイチさんキュレーター：内田奈々さん

主なゲスト講師（敬称略）

・大塚輝（堀田湯店主）

・鈴木翔（サウナコレクション）

・ラウラ・コピロウ（フィンランド研究家）

・川田直樹（コクヨ／サウナイデア[SAUNAaiDEA]）

・こばやしあやな（サウナ文化研究家）

お問い合わせ

自由大学「サウナ創造学」運営事務局：深井

info@freedom-univ.com

https://freedom-univ.com/