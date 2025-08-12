タイ移住を本気で考える方へ。税務・ビザ・医療・教育を網羅した特別セミナーを東京・バンコクで開催！～長期滞在ビザの「タイランドプリビレッジ」公式セミナー～

株式会社大丸トレーディング

タイ移住サポートセミナー in 東京&バンコク

株式会社大丸トレーディングが運営する「タイランドエリートインフォメーションセンター」は、タイ長期滞在プログラム「Thailand Privilege（旧Thailand Elite）」に関する公式無料セミナーを、東京とバンコクにて開催いたします。



本セミナーでは、長期滞在ビザ「タイランドプリビレッジ」の最新情報に加え、税務・医療・教育・ビザなど、タイでの生活に不可欠な知識を一度に学べる貴重な機会を提供します。両会場とも、日本語での解説を予定しており、初めての方にも安心してご参加いただけます。



■開催概要



タイ移住サポートセミナー in 東京 プログラム

【東京会場】


名称　：タイ移住・ビザと税務サポートセミナー in 東京


日時　：2025年8月24日（日）13:00～15:00（受付開始 12:30）


会場　：ヒルトン東京（新宿）3階「藤の間」


　　　　〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2


定員　：100名（先着順）／参加費無料


URL　：https://japanroadshow.com/2025tokyo-2/




タイ移住サポートセミナー in バンコク プログラム

【バンコク会場】


名称　：タイ移住サポートセミナー in バンコク ～医療・税務・ビザ・教育～


日時　：2025年8月30日（土）14:00～17:00（受付開始 13:30）


会場　：メドパーク病院 M階「メドパークフォーラム」


MRTクイーン・シリキット・ナショナル・コンベンション・センター駅より徒歩5分


　　　　3333 Rama IV Rd, Khlong Toei, Bangkok


定員　：40名（先着順）／参加費無料


URL　：https://japanroadshow.com/2025bkk-2/



■期間限定特典


【家族会員プロモーション】：家族会員入会金が一律50万バーツ（最大75％オフ）


【ミリオンキャンペーン】：新規入会者に最大100万円分の商品券を贈呈


【会場限定特典】：参加者のみにご案内する特別入会特典あり



■こんな方におすすめ


将来的にタイへの移住や長期滞在を検討している方


税務や医療・教育環境に不安を感じている方


家族での移住を具体的に考え始めている方


タイ長期滞在ビザの「Thailand Privilege」への入会を検討中の方



■Thailand Privilegeとは


Thailand Privilege（旧Thailand Elite）は、タイ国政府観光庁出資の国営企業によって運営される外国人向け長期滞在プログラムです。5年～最長20年間の滞在が可能な特別なビザに加え、空港でのVIP待遇や銀行口座開設支援、リムジン送迎サービスなど、快適なタイライフをサポートする多彩な特典が含まれています。申請はすべてオンラインで可能、日本語でのサポート体制も充実しています。


詳細はこちら：https://thailandelite.info/



■本件問い合わせ先


【2024年・2025年タイランドプリビレッジ正規代理店Best Cooperation賞連続受賞！】


正規代理店　タイランドエリートインフォメーションセンター


運営　　　　　　　： 株式会社大丸トレーディング


所在　　　　　　　： 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3－17


電話　　　　　　　： 0120-859-777


日本国外から　　　： +81-50-3499-0273


LINE無料電話受付中： https://lin.ee/qxSlFIp


WEB　　　　　　　 ： https://thailandelite.info