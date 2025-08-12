暑秋、涼秋の旅をどちらも快適に。1本2役のリバーシブルパンツ「つんぱびた」をストレッチパンツ専門店ビースリーが8月22日(金)に発売！
つんぱびたフワサラ・ワイド / ブラウン(ブロークン千鳥柄)着用
国内146店舗を展開するストレッチパンツ専門ブランド「ビースリー」(運営：株式会社バリュープランニング、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長：井元憲生)は、2025年8月22日(金)より、全国のビースリー店舗および公式通販サイトにて、秋の旅行を快適にするリバーシブルパンツ「つんぱびたフワサラ・ワイド」の販売を開始しました。
製品名：つんぱびたフワサラ・ワイド
価格： 18,590円(税込)
カラー： ブラウン(無地×ブロークン千鳥柄) 、チャコール(無地×ブロークン千鳥柄)
サイズ： S・M・L
「つんぱびた」ネーミングの由来
つんぱびた⇔たびぱんつ
「つんぱびた」とは「たびぱんつ」を逆から読んだ名称です。つまり「旅行用パンツ」なんです。
つんぱびたの大きな特徴は、表と裏でイメージが変わる”リバーシブルパンツ”です。
パンツをひっくり返して使えるので、名前もひっくり返して「つんぱびた」と名付けました。
忙しい仕事が終わったらそのまま旅行へ。「日常(いつも)をひっくり返してさあ旅に出よう！」という想いが込められています。
※「つんぱびた」は商標登録済みです。
2022AWつんぱびた
「つんぱびた」誕生のきっかけ
1990年代後半から、世の中は商品を購入し所有する”モノ消費”から旅行や習い事などの機会やサービスを消費する”コト消費”へ移行し始めました。そんな中、旅行をたくさんするお客様からこんなお声が上がりました。
「旅行に行くとき、なるべく荷物を減らしたい…」
「旅行先でもおしゃれを楽しみたい！」
このようなお客様のお声から、旅行を快適に過ごせるパンツを開発しました。
2015年6月に「つんぱびた・スキニー」を初めて発売し、これまでに19商品を展開してきました。
つんぱびたシリーズ累計売上本数は約23万本で、多くのお客様から愛され続けている人気シリーズです。
そんな”つんぱびたのイチオシPOINT”をご紹介します！
「つんぱびた」のイチオシPOINT
【POINT⑴】1本2役のリバーシブル
簡単にひっくり返せて、１本で２通りのコーデが楽しめます。旅先でもコーディネートの妥協はいりません。
動画は協力会社と共同制作したつんぱびた3D動画です。つんぱびたの「リバーシブル」を分かりやすくお伝えするために、このような動画制作も行っております。
つんぱびたフワサラ・ワイド / ブラウン
協力会社と制作したつんぱびた3D動画
【POINT⑵】コンパクトに収納できてシワになりにくい
シワになりにくいニット生地を使用しているため、旅行バッグに丸めて収納できます。カバンの中のスペースが空いて、荷物が減ります！
シワにならずにコンパクトに収納できます
【POINT⑶】伸縮性抜群のストレッチ生地とウエストゴム
生地にはしなやかに伸びてゆっくり戻るポリウレタン糸を使用しています。またウエストゴム仕様なので、旅先でたくさん食べても、長時間移動しても、窮屈感ゼロで楽ちんです！
生地がしっかり伸びます
ウエストゴムもよく伸びます
進化した第3世代「つんぱびたフワサラ・ワイド」
暑秋にも涼秋にも快適なパンツを
気象庁の観測によると、2024年9月の神戸市の平均気温・最高気温は、2014年9月(10年前)と比較すると、ともに4℃以上高くなっており年々秋の気温が上昇しています。
そこで、大人気のつんぱびたシリーズより「つんぱびたフワサラ・ワイド」を開発しました。
つんぱびた第1世代では”2種類のデザインが楽しめるパンツ”を、第2世代は”夏に涼しいパンツ”と”冬に温かいパンツ”を展開してきました。今回発売の第3世代「つんぱびたフワサラ・ワイド」は、”暑い秋と涼しい秋のどちらにも対応できるフワサラパンツ”に仕上げました。
“フワッと×サラッと” に込めた想い
無地面は、吸湿性に優れている“フワッと”したコットン生地を使用。柄面には、暑い秋に対応できるように、速乾性に優れている“サラッと”したポリエステル生地を使用しました。異なる素材のリバーシブル生地で、寒暖差が激しい季節の変わり目を快適にお過ごしいただけます。
ベーシック無地×待望の秋柄のリバーシブル
「無地と柄のどちらも楽しみたい！」というお客様のお声から、コットン面はベーシックな無地、ポリエステル面は秋コーデにぴったりの「ブロークン千鳥柄」で、地柄風に仕上げました。無地面ではくときはスニーカー、柄面ではくときはブーツを合わせて、秋のおしゃれを楽しんではいかがでしょうか？
つんぱフワサラ・ワイド / チャコールグレー(無地面)着用
製品仕様 ※2025年8月22日(金)発売予定
ブラウン
無地面
ブロークン千鳥柄面
チャコールグレー
無地面
ブロークン千鳥柄面
●商品写真はできる限り実物の色に近づけるようにしておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
これまでの「つんぱびた」つんぱびた第1世代
2種類のデザインが楽しめるパンツ
(シルエット：スリム、ストレート)
「華やかな柄が楽しめる」2023SS発売のつんぱびたサッカー・スリム / ピンク ※現在は販売しておりません。
つんぱびた第2世代
「夏に涼しいパンツ」と「冬に温かいパンツ」
(シルエット：ワイド、スリム)
「夏に涼しい」2025SSのつんぱびたエアリー・ワイド / チャコールグレー×グレー
「冬に温かい」2024AWのつんぱびたテック・スリム / ブラウン×キャメル
ストレッチパンツ専門ブランド「ビースリー」について360°よく伸びるストレッチパンツ
ビースリーはパンツに特化した専門メーカーです。年齢や体型に関係なく着用される、普遍的で機能的な“パンツ”というアイテムと、皮膚感覚で伸び縮みする究極の“360°ストレッチ生地”を掛け合わせ、全ての女性にぴったり似合う、心地よく美しい理想のパンツづくりを追求しています。
360°ストレッチ生地
3つのBetterに込められた想い
ビースリーの想いは、「 LOOK Better, FIT Better, FEEL Better 」という3つのBetterに込められています。
LOOK Better (よりよい美しさ = きれい)
FIT Better (よりよい機能性 = 楽ちん)
FEEL Better(よりよい肌ざわり = 心地いい)
独自の研究ラボ「美脚研究所」
わたしたちは日々、独自の研究ラボ「美脚研究所」にてシルエットや肌ざわりを徹底研究し、他には真似できないものづくりを目指しています。
美脚研究所
糸一本から開発、何度も行う検証実験
商品の開発には3～5年の年月がかかります。これは、理想の360°ストレッチ生地をつくるため、糸から独自に開発し、肌ざわりや伸縮性などの検証実験を何度も繰り返し行っているからです。また、お客様に長く愛用していただくため、美脚研究所では素材の耐久性・縫製の精度など、品質を最優先にしたものづくりを行っております。
糸一本から開発
品質の証、シリアルナンバー
60項目以上の厳しい検査をクリアした証として、製品1本1本にシリアルナンバーがつけられており、徹底した品質管理を行っております。
出来上がった商品は、そのはき心地のよさから、お客様より「魔法のパンツ」と呼ばれています。
ぜひ、わたしたちのこだわりがたくさん詰まったパンツで、快適な毎日をお過ごしください。
※「魔法のパンツ」は商標登録済みです。
膝抜け検証
シリアルナンバー
