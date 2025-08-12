2025年8月18日（月）より全国放映開始　コーセー売上No.1※1美容液「セラムヴェール　ディープリペア」TV-CMに北川景子さんが登場

株式会社コーセー

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 一俊）は、当社独自の技術力を結集した高効能特化型ブランド『ONE BY KOSE（ワンバイコーセー）』のブランドミューズである北川景子さんが出演する、薬用導入保湿美容液「セラムヴェール ディープリペア」の新TVCM「もっちり潤密肌」篇を、2025年8月18日(月)から全国で放映開始します。また、8月21日(木)10時から9月15日(月)16時まで、抽選で5千名様にセラムヴェール ディープリペアに、8月21日(木)に発売する新商品の高保湿化粧水「セラムヴェール ローション」と高保湿乳液「セラムヴェール エマルジョン」を加えた3日間分※2のサンプルが当たる、『3日間うるおい体感キャンペーン』も実施します。

新CM「もっちり潤密肌」篇では、うるおいで満たされた北川景子さんの「もっちり潤密肌」を披露することで、与えるだけのただの‟保湿“※3ではなく、肌自らうるおいを生み出し、保湿の域を超えた※3うるおい改善を実現する※4、日本初※5の有効成分「ライスパワー(R)No.11※6」を配合した薬用導入保湿美容液「セラムヴェール ディープリペア」の商品特長を表現しています。

インタビューでは、北川さんが新商品のセラムヴェール ローション、セラムヴェール エマルジョンを使用した感想や、もっちり潤密肌を感じる瞬間について語っていただいています。また、肌がうるおいで満たされるように、心が満たされる北川さんの日常のできごとについてもご注目ください。

※1 2024年8月～2025年3月の販売数において（自社調べ）

※2 ラミネートサンプル セラムヴェール ディープリペア,セラムヴェール ローション,セラムヴェール エマルジョン 各2包×3回分 の計18包

※3 ブランド内において

※4 セラミドの産生を促進し、肌の水分保持能を改善すること

※5 肌の水分保持能改善が認められた有効成分において

※6 ライスパワー(R)No.11(米エキスNo.11)

新CM概要

・タイトル ：「もっちり潤密肌篇」（15秒）

・公開日 ：2025年8月18日（月）～

・放映地域 ：全国

・CM本編（15秒）YouTube視聴URL ：https://youtu.be/EQfB2mcrO1o

・出演者 ：北川景子さん

北川景子さんインタビュー

Q1 ONE BY KOSEのCM撮影は1年ぶり。いかがでしたか？

1年経ったとは思わなかったんですけど、どうやったらこの商品のうるおいが伝わるのかなっていうのも、ずっと考えながら取り組みました。すごい挑戦的な作品だったと思うので、いいものになってほしいなっていう風に思っています。

Q2セラムヴェールがシリーズ化。新発売の化粧水・乳液を使った感想は？

私はもともとセラムヴェールの導入美容液を使って、普段は他の化粧水を使って、セラム シールドを使う順番が日常だったのですが、全部ラインで使えたらもっといいのになって思っていましたし、スーッと肌に吸い込まれていって、もっちりした感じに私はなるというか、自分の肌にはすごく合っているなと思っていて、まさにそれを全部叶えている化粧水と乳液。とにかく保湿をしたい方とか、ゆらぎやすいとか、どんなタイプの肌の方にも合うと思います。

Q3北川さんが「もっちり潤密肌」を感じるときは？

肌の調子がよいと自信が持てるし、全部が楽しく思える。今日もすごく自信があったというか。今日この撮影に向けて一足先に乳液と化粧水をずっと朝晩朝晩で使い続けていて、本当によかったって思います。子どもの肌を見たり触ったりすると感じるんですが、本当にツルツルで、本当に潤密、これが理想だよねっていう肌。近いものはあるっていう感じ。

Q4 肌が満たされていく今回のCM。最近、満たされたできごとは？

肌の調子がよいこと。やっぱりカメラの前に立ったり、人前に出る仕事なので、肌の調子が悪いとなんとなく自信がない。この新しい化粧水と乳液を使ってこんなにピタッと自分にはまる、合うものが見つかったんだっていうことの安心感とか、そういうものでまずは満たされています。

あとは、手芸に今はまっていて、洋服にもチャレンジしていて、絶対気に入りそうな予感がするので。普通の日常なんですけど、子どもたちの笑顔とかが自分の心を満たしてくれているかなっていう気はします。

・インタビュー動画YouTube視聴URL

https://youtu.be/4_QZQxxga8c

新 CM ストーリーボード（15秒）

北川景子さんプロフィール

2003年「ミスSeventeen」に選ばれモデルデビューし、同年ドラマで女優としてもデビュー。

以降、映画、テレビ、CM、雑誌等幅広く活躍し数々の作品に出演。

近作では2025年3月放送のテレビ朝日系「花のれん」、4月期フジテレビ系連続ドラマ「あなたを奪ったその日から」で主演を務めた。

また、2025年度後期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」への出演と11月28日に主演映画「ナイトフラワー」の公開が控えている。

キャンペーン情報

・キャンペーンサイト：

2025年8月21(木)よりブランドサイト(https://www.kose.co.jp/onebykose/)上で公開

・キャンペーン期間 :

2025年8月21日(木)～9月15日(月)

■応募方法：キャンペーンサイトより応募

■賞品 ：抽選で5千名様 「セラムヴェール ディープリペア」「セラムヴェール ローション」「セラムヴェール エマルジョン」 3日間分 ※2

薬用導入保湿美容液「セラムヴェール ディープリペア」

もっちり潤密肌へ

保湿の域を超え※3、肌自らうるおいを生み出す

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41232/table/705_1_f0a261d09eaf960881e148e6a50e0c49.jpg?v=202508121027 ]

※3ブランド内において

※5肌の水分保持能改善が認められた有効成分において

※6ライスパワー(R)No.11(米エキスNo.11)

※7NーアセチルーLーヒドロキシプロリン

※8アセチルアミノ酸(NーアセチルーLーヒドロキシプロリン)・濃グリセリン(保湿)

高保湿化粧水「セラムヴェール ローション」・高保湿乳液「セラムヴェール エマルジョン」

過酷乾燥でも、もっちり潤密肌へ

ライスパワー(R)※9を重ね、うるおい深く根づかせる

『ONE BY KOSE』について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41232/table/705_2_3a6083ee4d160e7b05d8c26043133102.jpg?v=202508121027 ]

『ONE BY KOSE』は、2017年1月に、コーセー独自の技術力と効果を追求した成分を融合した高効能特化型ブランドとして国内でデビュー。現在、日本を含む12の国と地域※10で展開し、多様な肌悩みに対し、それぞれ特化して解決するアイテムを展開することで、チャネルや年齢・性別・国籍の垣根を越え幅広い顧客層に人気のあるブランドとして独自の地位を確立しています。

◇ブランドサイト：https://maison.kose.co.jp/site/onebykose/c/c54/

※9ライスパワー(R)No.7(コメ発酵液)(保湿)

※102025年8月時点、アイテムによって展開国、地域は異なります

＜本リリースに関するメディアの方のお問い合わせ先＞

株式会社コーセー コンシューマーブランド事業部

事業推進室 宣伝企画課

MAIL: kose_consumer@kose.co.jp