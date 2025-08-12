【ふるさと納税×電気】電気が返礼品になるって知ってた？認知度＆関心度を調査！

株式会社LOHASTYLE

近年、ふるさと納税の返礼品として注目を集めているのが「電気サービス」です。地元の再生可能エネルギーや地域限定の電力プランが返礼品として提供されるケースが増えていますが、実際にどれほどの方がこの返礼品を知っているのでしょうか。



そこで、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA」（https://livika.jp/）では、ふるさと納税の認知度と関心度についてアンケート調査を行いました。



アンケート詳細はこちら：https://livika.jp/58686/

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2025/5/18～2025/6/1

回答者数：100人



【調査内容】

【調査サマリー】

- ふるさと納税の制度を利用したことはありますか？- ふるさと納税の返礼品として、電気代を支払えることを知っていましたか？- 電気代の支払いに、ふるさと納税を利用することに興味はありますか？- 今後、ふるさと納税で電気代の支払いを検討してみたいですか？- ふるさと納税で電気代の支払いをするにあたって何が不安ですか？ふるさと納税の制度を利用したことがある方は約60％

ふるさと納税の制度を利用したことがあると回答した方は、61％と過半数を占めました。ふるさと納税の制度自体は普及率が高いことが伺えます。

20％の方がふるさと納税で「電気代が払える」ことを知っていたと回答

調査対象者にふるさと納税で電気代を支払えることを知っているかアンケートを取ったところ、「知っている」方は20％にとどまり、80％の方が「知らない」と回答しました。

この結果から、制度自体の利用経験は過半数以上あるものの、電気に関する返礼品の存在はあまり知られていないということが明らかになりました。

約70％が電気代にふるさと納税を活用することに興味があると回答

ふるさと納税を活用して電気代を支払うことへの関心について調査したところ、「大変興味がある（18％）」と「やや興味がある（50％）」を合わせて68％の方が前向きな回答をしています。認知度こそ低いものの、今後の普及可能性を示す結果となりました。

約60％が「ふるさと納税で電気代の支払いを検討したい」と回答

今後、ふるさと納税で電気代の支払いを検討してみたいかという質問に対し、65％の方が「してみたい」と回答し、電気を返礼品として利用することに一定のニーズがあることがわかりました。

ふるさと納税×電気の懸念点：「対象の電力会社やプランが限られていそう」

ふるさと納税で電気代を支払う際の不安点として最も多かったのは、「対象の電力会社やプランが限られていそう」（58％）で、次いで「手続きが複雑そう」（49％）、「本当に節約になるか分からない」（48％）といった声が目立ちました。

まだ制度の認知が低いことで、仕組みの分かりにくさや選択肢の少なさが、利用のハードルとなっていることが伺えます。

【調査まとめ】

- ふるさと納税の制度を利用したことがある方は60％以上- ふるさと納税で「電気代が払える」ことを知っている方は約20％- ふるさと納税で電気代を支払うことに興味がある方は約70％- ふるさと納税で電気代を支払いたい方は約60％- ふるさと納税で電気代を支払う際の不安点は「対象の電力会社やプランが限られていそう」



ふるさと納税の新たな使い道として注目される「電気代の支払い」。今回の調査では、制度自体の利用経験がある方は60％を超える一方で、「ふるさと納税で電気代が払える」という事実を知っていた方は約20％にとどまりました。

しかしながら、電気代の支払いにふるさと納税を活用することに「興味がある」と答えた方は約70％、実際に「利用してみたい」と考えている方も約60％と、関心の高さが明らかになりました。

