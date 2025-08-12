【新商品】『絵入りはがき 2025 秋柄』を販売開始します
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：市川 隆史）は、郵便局限定販売商品として季節ごとに展開している『絵入りはがき』の2025年の秋柄10種類を、2025年8月18日（月）から一部の郵便局店頭及び「郵便局のネットショップ」で販売開始します。
秋の風物詩を優しく描いた「絵入りはがき 2025年 秋柄」
秋の風景をやさしいタッチで描いた「絵入りはがき 2025年 秋柄」が登場。紅葉や実りなど、季節の趣を添える一枚は、大切な方への便りにもぴったりです。
季節のご挨拶やちょっとしたお便りに、心を込めた想いを届けませんか？
【商品の概要】
●商品名：絵入りはがき 2025 秋柄
●商品サイズ：100×148mm（通常はがきサイズ）
●商品価格（消費税込み）：90円（1枚あたり）
●その他：購入後、商品を郵送される際は切手をお貼りください。
※「郵便局のネットショップ」では各柄4枚単位（360円）での販売となります。
(1)りすと秋の森
(2)トンボと秋桜
(3)コスモス
(4)ねことススキ
(5)柿とメジロ
(6)秋の散歩道
(7)秋の果実
(8)ぶどう
(9)お月見
(10)秋の木の実
※商品デザインはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
■販売情報
【販売場所】
（1）全国約11,000の郵便局
（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/295/list(eirihagakiaki)_20250812.pdf）
（2）「郵便局のネットショップ」
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aofficial71761/
※2025年8月18日(月)午前0時15分から販売を開始します。
【販売開始日】
2025年8月18日（月）
※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。
販売者：株式会社郵便局物販サービス
発売元：フタバ株式会社
■フタバ株式会社概要
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役 市川 隆史
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEB サイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）