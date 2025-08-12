「【専門講座】旗竿地・地積規模の大きな宅地の評価実務」Webセミナーを開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2025年8月21日（木）より「【専門講座】旗竿地・地積規模の大きな宅地の評価実務」セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、評価が困難な土地として挙げられる「路線価設定のない私道に面する宅地」と「市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地」について、裁決事例を基に解説します。

令和2年8月21日の裁決事例からは旗竿地の評価のポイントを、令和6年3月6日の裁決事例からは地積規模の大きな宅地の評価を参考に留意点を考えます。複雑な土地評価について、実務で役立つ評価手法と判断基準をひも解きます。

【専門講座】旗竿地・地積規模の大きな宅地の評価実務

■セミナータイトル：【専門講座】旗竿地・地積規模の大きな宅地の評価実務

■開催日（期間）：2025年8月21日（木）11時30分 ～ 2025年8月27日（水）17時00分

※講演時間は約60分

■開催方法：Webセミナー

■費用：5,000円（税込）

■定員：なし

■講演トピック：

1.路線価の設定されていない私道に面する宅地の評価

2.市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の評価

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約60分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、請求書と「お振り込みのご案内」をご登録いただいたメールアドレスへ送付いたします。

3) 受講方法等を記載したご案内メールは、視聴期間初日にお送りいたします。

※会計事務所向けサービス「実トレ for 会計事務所」（月額2,200円／1名様）会員の方は、実トレ for 会計事務所内の「セミナー動画」にて無料でご視聴いただけます。会計事務所の方は、ぜひ実トレ for 会計事務所にご登録ください。

■主催：辻・本郷 税理士法人

申込期限：2025年8月19日（火）17時まで

講師情報

建入 寛彦（たていり ひろひこ）関東信越税理士会所沢支部 辻・本郷 税理士法人 審理室 顧問／税理士建入 寛彦（たていり ひろひこ）

昭和50年関東信越国税局採用。関東信越国税局及び管内税務署にて主に資産税事務に従事。その後、関東信越国税不服審判所で副審判官・審判官を歴任。平成29年7月長岡税務署長を最後に定年退職。平成30年8月税理士登録し、令和3年9月辻・本郷 税理士法人に入社し現在に至る。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

