Appianが2025 Gartner（R） Magic Quadrant（TM） for Enterprise Low-Code Application Platforms においてリーダーと認定





MCLEAN, Va., 2025年8月12日 /PRNewswire/ -- AIプロセスオートメーションのリーディングプラットフォームであるAppian (Nasdaq: APPN) は本日、 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) report において3年連続でリーダーと認定されたと発表しました。



Appianが2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms においてリーダーと認定



この認定は、AI のパワーとローコードのスピードにより、完全なコントロールと可視性を提供し、複雑なビジネスプロセスを単一のプラットフォームに統合する Appian の独特な能力が評価されたものだと考えています。

ローコード・アプリケーション・プラットフォーム（LCAP）は、組織がカスタムアプリケーションを迅速に開発し、デプロイすることができます。従来の手作業によるコーディングを、ビジュアルなインターフェース、AIによる支援、そして再利用可能なコンポーネントのライブラリに置き換えることで、チームは短時間でソリューションの構築とそのデプロイができます。

中規模や大規模な組織にとって堅牢なソリューションが必要なのは当然ですが、エンタープライズLCAPは、このミッションクリティカルなシステムに必要とされるパワーを備えています。これらのプラットフォームはアプリケーションのライフサイクル全体を考慮して設計されており、開発の専門家や業務系技術者が、企業が求めるセキュリティ、スケーラビリティ、パフォーマンスを犠牲にすることなく、高度なアプリケーションを構築できます。

「企業にとって本当に差別化できるポイントは、ビジネスプロセス内でAIをインテリジェントにオーケストレーションする能力です。」と、Appianのプロダクト＆ソリューション担当エグゼクティブバイスプレジデント、Sanat Joshiは述べています。「Appianは、強力なローコードプロセス自動化プラットフォーム内でデータ、人、そしてAIを統合することで、お客様がこれを迅速に実現できるよう支援します。」

GartnerはAppianが持つビジジョンの完全性とその実行力を高く評価

今年初め、Appianは2025年Gartner® Peer Insights Voice of the Customer for Enterprise LCAPにおいて顧客からの推奨に選ばれ、99%の推奨意向スコア(Willingness to recommend Score)を獲得しました（2025年1月31日時点の52件のレビューに基づく）。

Gartner® Magic Quadrant™ レポートの完全コピーのダウンロードはこちら（英語）: https://ap.pn/4lMEV9W.

