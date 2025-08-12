Zoomlionの社名を冠した衛星が軌道に投入され、デジタル化、知能化、グリーン化、そしてグローバルなビジョンによる建設機械の新時代を切り開く

中国・日照、2025年8月12日/PRNewswire/ --Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（「Zoomlion」、1157.HK）は、「Zoomlion」の社名を冠した衛星が軌道投入に成功し、世界の建設機械業界で初となる快挙を達成しました。北京時間0時31分、山東省日照市沖の沿岸海域からJielong-3搬ロケットにより、Geely Constellation Group 04衛星が打ち上げられ、そのうちの1基がZoomlionの名称を冠していました。



「Zoomlion」衛星は、同社が地上の建設現場から広大な宇宙空間へと事業領域を拡大したことを象徴しています。これは、Zoomlionがデジタル化、知能化、持続可能性、そしてグローバル展開を加速し、最も厳しい環境においてもサービス提供を可能にするという決意を示しています。

建設機械のイノベーションを牽引するリーダーとして、Zoomlionは、8つの国家レベル研究プラットフォーム、1万7,800件以上の特許出願、そして570件を超える業界標準を通じて進歩を推進しています。その画期的な製品には、中国初の3,000トン級クローラクレーン、世界最長の101メートル炭素繊維製ブームポンプ車、初の1万トンメートル級タワークレーン、最大の4,000トン級オールテレーンクレーン、そして最高82メートルの直線アーム式高所作業車が含まれます。

この衛星打ち上げにより、極地や砂漠から洋上プラットフォームに至るまで、グローバルなサービス接続の新たな可能性が開かれます。また、ビッグデータ、IoT、AI、そして衛星通信の統合を強化し、よりスマートで迅速かつ環境負荷の少ないソリューションを世界中に提供可能な次世代サービスエコシステムを支えます。

スマート産業都市を中核に据え、Zoomlionは世界水準のインテリジェント工場23カ所、海外の研究開発および製造拠点10カ所以上、主要物流ハブ30カ所以上を運営し、200以上の国と地域の顧客にサービスを提供しています。同社は今後も、最先端技術と革新的な応用分野の探求を続け、サービス効率と顧客価値をグローバル規模で向上させていきます。

Zoomlionについて

1992年に設立されたZoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（1157.HK）は、建設機械、鉱山機械、農業機械を中核事業とする、高級設備の世界的な大手メーカーです。同社の製品ポートフォリオは、15の主要カテゴリ、75の製品シリーズ、745の製品モデルにわたります。Zoomlion は、200以上の国と地域で事業を展開し、イノベーション、持続可能性、そして顧客重視を融合させ、進歩を推進し、より良い未来を創造しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

