猛暑の夏が”ヒャド”でクールダウンされた！ ドラゴンクエストの世界を涼しく冒険 ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」”体験型納涼スポット”を大特集
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」内の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、2025年8月1日（金）から9月28日（日）まで、夏の暑さを吹き飛ばす「ひんやり納涼クールスポット」が登場しています。
今年の夏は、家族や仲間で楽しめる「ひんやり納涼クールスポット」が勢ぞろい。ドラゴンクエストのゲームの呪文“ヒャド”を実際に唱えてミストを浴びる大人気スポットをはじめ、「ドラゴンクエスト アイランド」に登場する“たまねぎキング”のうちわ、涼やかな音が響き渡る“スライム風鈴”は手作り体験も可能！ さらに、城下町をクールダウンするためのミストシャワーを大規模展開！ 冒険者たちの夏を冷やす、救世主の登場です！
疲れた時はクールスポットへ！ 屋外で楽しく遊べる「ドラゴンクエスト アイランド」で、全力夢中な夏休みを楽しもう！
■【クールスポット＆イベント】 呪文“ヒャド”でクールダウン！ 「爽快！ヒャドミストの試練」
開催期間：
2025年8月1日（金）～9月28日（日）
対象：
「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」にご入場された方
料金：
無料 ※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要
内容：
アトラクション内のオノコガルド城下町に特別に「クールスポット」が登場。呪文“ヒャド！”と唱えると、冷たいミストが全身に！人気の呪文をリアルで体験できる、ファミリー層にも好評の納涼イベントです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327112&id=bodyimage1】
■【クールグッズ配布】 「たまねぎキングうちわ」を来場者全員にプレゼント
開催期間：
2025年8月1日（金）～9月28日（日）
対象：
「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」にご入場された方
料金：
無料 ※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要
内容：
人気モンスター“たまねぎキング”がデザインされた特製のうちわを、期間中に入場したすべての方へプレゼント。
ゲームに出てくる呪文“バギ”のように、鋭い風を巻き起こすオリジナルノベルティ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327112&id=bodyimage2】
■【クールグッズ手作り体験】涼しさと気持ちを届ける「スライム風鈴」作り体験
開催期間：
2025年7月27日（日）～9月21日（日）
受付：
「ドラゴンクエスト アイランド」隣接の「オノコガルド工房」
営業時間：
10:00～18:30（最終受付18:00）※時期によって変動
料金：
2,700円（税込）
内容：
見た目もかわいい“スライム型風鈴”に、お好きな短冊を選んで取りつけ、自由にメッセージを書いて完成！
作業はとっても簡単なので、小さなお子さまでも楽しく参加できます。完成した風鈴はそのままお持ち帰りOK。
自宅でも“チリンチリン”と涼やかな音が響く、夏の思い出になる体験です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327112&id=bodyimage3】
■【クールスポット】 常設ミストシャワー登場
アトラクション内複数エリアに、暑さをしのげる「ミストシャワー」が新登場。遊び疲れたときもすぐにリフレッシュできる、“小さな子ども連れにも優しい”設備が好評！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327112&id=bodyimage4】
