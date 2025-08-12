総額1億円以上販売済み！6mmの薄い財布最新版のキャンペーンが230万円支援額突破！
INTERSTATE DESIGN LLC（東京都江東区）が展開する帆布・革製品ブランド「SOLAHANPU」から、総額1億円以上売り上げたMADE IN JAPANの薄さ6mmの財布『Tenuis（テニュイス）』最新版の先行予約販売を2025年6月30日20:00からクラウドファンディングサイト「Kibidango（きびだんご）」で開始しました。コインとカードが重ならない構造の薄い財布は増えていますが同社Tenuisは他社では真似できない構造でファンを魅了し続けています。
「Kibidango」クラウドファンディングページURL：
https://kibidango.com/2821
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage1】
無駄を無くした合理的な構造
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage2】
2段に分かれて薄く、機能的なコインポケット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage3】
カードスロットを2カ所に分けることで財布全体の厚さを軽減
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage4】
キャッシュレス時代、コインを使わない場合にカードも収納可
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage5】
配信元企業：INTERSTATE DESIGN LLC
「Kibidango」クラウドファンディングページURL：
https://kibidango.com/2821
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage1】
無駄を無くした合理的な構造
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage2】
2段に分かれて薄く、機能的なコインポケット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage3】
カードスロットを2カ所に分けることで財布全体の厚さを軽減
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage4】
キャッシュレス時代、コインを使わない場合にカードも収納可
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327110&id=bodyimage5】
配信元企業：INTERSTATE DESIGN LLC
プレスリリース詳細へ