チュラーロンコーン大学の植物標本室、タイの植物を研究と犯罪捜査のために保存

バンコク, 2025年8月11日 /PRNewswire/ -- チュラロンコーン大学理学部植物学科が運営する Kasin Suvatabhandhu Herbarium 教授植物標本館（BCU）は、タイにおける植物研究と識別の重要な拠点として機能しています。1960年に設立されたこの植物標本室は、包括的な植物標本コレクションを維持し、植物分析サービスを提供することで、学術および研究コミュニティを支援しています。



この植物標本室は、2万点を超える植物標本を収蔵しており、学術機関だけでなく、政府機関や民間企業も支援する国家的な資源へと発展しています。これらの標本は、生物多様性の研究における参照資料として活用されるほか、食品業界や製薬業界を支援し、外来種の特定にも役立っています。特に注目すべきは、この植物標本室が法医学的調査にも協力しており、植物学が持つ学際的な応用可能性を示しています。

サイエンスサービス担当官のParinyanoot Klinratana氏は、この植物標本室が果たす多様な役割を強調しています。彼女は、容疑者の衣服に付着していた植物片を分析し、それがどこから来たのか、立ち入り制限区域に由来するものかどうかを特定することで、捜査当局を支援した事例を紹介しています。同様に、この植物標本室は、エシャロットの種を特定・追跡するために税関当局を支援したこともあります。別の事例では、自動車のフロントグリルに付着していた植物片が外来種であるかどうかの確認が行われ、輸出における規制遵守のための重要な情報となりました。

これらの事例は、植物の同定が教室の枠を超えて、現実の社会で幅広く応用されていることを示しています。植物片が、犯罪捜査における"沈黙の証人"となり得ること、環境リスクの指標となること、あるいはビジネス取引の障害となる可能性があることを示しています。

何十年にもわたる経験を持つこの植物標本室は、研究や参照において長期的に利用可能なように植物標本を丁寧に保存する高度な技術で高く評価されています。

さまざまな分野との連携を通じて、この植物標本室は科学と社会をつなぐ架け橋となっています。この植物標本室は、国家的な植物データベースとして機能し、環境保全、生物多様性、そして国際的な規制基準へのタイの取り組みを支えています。その科学的な専門知識と体系的なプロセスは、正確な植物分類の重要性を裏付けており、学術的な信頼性だけでなく、法的および商業的な目的においても不可欠な役割を果たしています。

標本の保存と専門的な分析を組み合わせることで、Kasin Suvatabhandhu Herbarium教授植物標本室は、タイの豊かな植物多様性が研究・保護されるだけでなく、科学、医療、法務など複数の分野において実用的かつ有意義に活用されることを確実にしています。

チュラーロンコーン大学理学部植物学科の4階にあるKasin Suvatabhandhu Herbarium教授植物標本室は、一般にも無料で公開されています。

