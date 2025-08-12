【21LIVE】8月15日（金）より2日間限定の『400Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催！キャラを集めて21オリジナルグッズをGETしよう！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、8月15日（金）より2日間限定『400Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326978&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼2日間限定イベント開催／
400Cガチャをコンプリートしよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月15日（金）・8月16日（土）の2日間限定で『400Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中、400Cガチャを回して、全5種類のキャラクターを揃えると「1コンプリート」達成！
達成回数や順位に応じて、21オリジナル「迷彩シーサーのクッション」や「迷彩シーサーの缶バッジ」などの豪華賞品をプレゼント！
ライバーとリスナーで力を合わせて、夏の思い出になるレアアイテムを手に入れましょう！
▼▼対象ガチャギフト一覧▼▼
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326978&id=bodyimage2】
＝＝【ライバープライズ】＝＝
◆5コンプ達成
・21オリジナル 迷彩シーサーのクッション
・21オリジナル 迷彩シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・迷彩シーサーのバッジ
◆3コンプ達成
・21オリジナル 迷彩シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・迷彩シーサーのバッジ
◆1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・迷彩シーサーのバッジ
＝＝【リスナープライズ】＝＝
◇3コンプ達成or5万GOLD達成
・リアル21カード（5パック）
・迷彩シーサーのバッジ
◇1コンプ達成or1万5000GOLD達成
・迷彩シーサーのバッジ
☆ランキング1位
・21オリジナル 迷彩シーサーのクッション
・21オリジナル 迷彩シーサーの缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 迷彩シーサーの缶バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★イベント期間中は限定ミッションが追加！★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
400Cガチャのキャラクターを集めて、ハートシーサーギフトやしし座ギフトを手に入れよう！
条件達成でミッションからすぐにギフトを受け取ることができます。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
8月15日（金）～8月16日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326978&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326978&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼2日間限定イベント開催／
400Cガチャをコンプリートしよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月15日（金）・8月16日（土）の2日間限定で『400Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中、400Cガチャを回して、全5種類のキャラクターを揃えると「1コンプリート」達成！
達成回数や順位に応じて、21オリジナル「迷彩シーサーのクッション」や「迷彩シーサーの缶バッジ」などの豪華賞品をプレゼント！
ライバーとリスナーで力を合わせて、夏の思い出になるレアアイテムを手に入れましょう！
▼▼対象ガチャギフト一覧▼▼
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326978&id=bodyimage2】
＝＝【ライバープライズ】＝＝
◆5コンプ達成
・21オリジナル 迷彩シーサーのクッション
・21オリジナル 迷彩シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・迷彩シーサーのバッジ
◆3コンプ達成
・21オリジナル 迷彩シーサーの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・迷彩シーサーのバッジ
◆1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・迷彩シーサーのバッジ
＝＝【リスナープライズ】＝＝
◇3コンプ達成or5万GOLD達成
・リアル21カード（5パック）
・迷彩シーサーのバッジ
◇1コンプ達成or1万5000GOLD達成
・迷彩シーサーのバッジ
☆ランキング1位
・21オリジナル 迷彩シーサーのクッション
・21オリジナル 迷彩シーサーの缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 迷彩シーサーの缶バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★イベント期間中は限定ミッションが追加！★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
400Cガチャのキャラクターを集めて、ハートシーサーギフトやしし座ギフトを手に入れよう！
条件達成でミッションからすぐにギフトを受け取ることができます。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
8月15日（金）～8月16日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326978&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ