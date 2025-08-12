【21LIVE】今月の殿堂入りを目指せ！8月18日（月）より『BOYS & GIRLSグランプリ』開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、8月18日（月）より『BOYS & GIRLSグランプリ』を開催します。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼男女ライバーの殿堂入りを決定♪／
総合ランキング上位者は公式アプリストアモデルに出演！
8月18日（月）から『BOYS & GIRLSグランプリ』がスタートします！
イベントは総合と男女別の3部門で開催！
総合ランキング上位入賞者には、アプリストアモデルとして「App Store」や「Google Play」に掲載される画像・動画広告への出演権をプレゼント♪
グランプリに輝いた男女ライバー2名は、21LIVE提携芸能プロダクション「F.Enterprise（エフエンタープライズ）」（https://fenterprise.jp/）の公式サイトに特別枠で掲載します♪
激闘を勝ち抜いて、8月殿堂入りの称号を手に入れましょう！
＼ 注目のプライズ ／
▼アプリストアモデル
●総合ランキング1～8位
└「App Store」と「Google Play」のアプリストア画像&動画出演権
▼プロフ背景
●10万GOLD以上達成+1～3位
└殿堂入り版プロフ背景
●10万GOLD以上達成
└豪華版プロフ背景
●5万GOLD以上達成
└通常版プロフ背景
▼「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、写真を最大3枚とご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
8月18日（月）～8月23日（土）
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS/GIRLSランキングへエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
