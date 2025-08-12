【21LIVE】8月18日（月）より『ビール星人を集めよう！』開催！沖縄からオリオンビールをお届け♪
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、8月18日（月）から8月19日（火）の2日間限定イベント『ビール星人を集めよう！』を開催いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ボーダー達成者全員必ず貰える♪／
ビール星人を集めてオリオンビールを獲得しよう！！
8月18日（月）より『ビール星人を集めよう！』を開催します。
今回のイベントは、ライバー・リスナー全員が参加できるイベントです。ミッションは、21LIVEで大人気のギフト「オキコレ」シリーズから「ビール星人」をゲットすること！
獲得数やランキングに応じて、オリオンの限定ビールや新作シリーズのギフトセット、ビール共通券といった豪華な賞品をプレゼント♪
さらに、ボーダー達成者全員にもれなくビール共通券をプレゼントします！
イベントを楽しんで、夏の思い出に乾杯しよう！
＞＞ライバープライズ
▽ランキング1～3位
└（1）～（5）までの中から、上位の方よりお好きなギフトをお選びいただけます。
（1）ギフトセット：【限定】ビールオールスター飲み比べ6種12缶セット
（2）ギフトセット：natura飲み比べ12缶セット（4種12缶）
（3）ギフトセット：【限定】今だけWATTA9種12缶セット
（4）ギフトセット：【限定】ザ・ドラフト 334ml 小びんCHUMSコラボ2025 6本セット
（5）ギフトセット：ビール＆ソーセージギフト （DARK・島風ピルスナー・島空ホワイトエール入）
▽ビール星人10個集めた方全員
└ビール共通券（缶350ml2缶）1枚
▽ビール星人20個集めた方全員
└21オリジナルハブの毒神の缶バッジ
＞＞リスナープライズ
▽ビール星人100個以上獲得＆1～3位
└ビール星人メタリックゴールドバッジ
▽ビール星人100個以上獲得＆4～7位
└ビール星人メタリックシルバーバッジ
▽ビール星人50個以上獲得
└ビール星人メタリックブロンズバッジ
▼イベント期間中は限定ミッションが追加！
200Cガチャと300ガチャから出現するキャラクターを集めて、ハートシーサーギフト（50G）や、しし座ギフト（20G・50G）、8月の誕生石ペリドットギフト（50G）を手に入れましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
8月18日（月）～8月19日（火）
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
