【21LIVE】8月13日（水）より『夏のBONUS抽選会』開催！ハズレなしの抽選で最大1,000コインをゲットしよう！

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、8月13日（水）より『夏のBONUS抽選会』を開催します。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　　　　＼1人1回限りのスペシャルチャンス！／
ハズレなしの抽選で最大1,000コインのBONUSをプレゼント！
8月13日（水）からの3日間限定で『夏のBONUS抽選会』を開催します。
本キャンペーンは、1,000円以上のコインチャージ＆電話番号認証済みの方を対象とした抽選イベントです。
抽選では50／100／300／500／1,000コインのいずれかが必ず当たる、ハズレなしの特別企画！

＼抽選参加条件／
・お電話番号認証済み
・合計1,000円以上コインチャージ
※8/10（日）00:00～8/15（金）23:59の期間が対象です。

＼参加方法／
▼ステップ1
電話番号認証しよう！

▼ステップ2
合計1,000円以上のコインチャージをしよう！

▼ステップ3
コインチャージ後、「抽選ボタン」をタップ！
コイン抽選結果が表示され、自動で獲得したコインをプレゼントします。

この夏だけの特別なキャンペーンで、お得にコインを獲得して推しライバーの配信をもっと盛り上げましょう！


8月13日（水）～8月15日（金）
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称 ： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　 ： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　 ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ 　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram 　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X 　 　　　　： https://x.com/21live_info
Youtube　　 ： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
