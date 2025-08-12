【21LIVE】8月13日（水）より『夏のBONUS抽選会』開催！ハズレなしの抽選で最大1,000コインをゲットしよう！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、8月13日（水）より『夏のBONUS抽選会』を開催します。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼1人1回限りのスペシャルチャンス！／
ハズレなしの抽選で最大1,000コインのBONUSをプレゼント！
8月13日（水）からの3日間限定で『夏のBONUS抽選会』を開催します。
本キャンペーンは、1,000円以上のコインチャージ＆電話番号認証済みの方を対象とした抽選イベントです。
抽選では50／100／300／500／1,000コインのいずれかが必ず当たる、ハズレなしの特別企画！
＼抽選参加条件／
・お電話番号認証済み
・合計1,000円以上コインチャージ
※8/10（日）00:00～8/15（金）23:59の期間が対象です。
＼参加方法／
▼ステップ1
電話番号認証しよう！
▼ステップ2
合計1,000円以上のコインチャージをしよう！
▼ステップ3
コインチャージ後、「抽選ボタン」をタップ！
コイン抽選結果が表示され、自動で獲得したコインをプレゼントします。
この夏だけの特別なキャンペーンで、お得にコインを獲得して推しライバーの配信をもっと盛り上げましょう！
8月13日（水）～8月15日（金）
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称 ： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
Youtube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
