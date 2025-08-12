アイスマイリー、8/27（水）から3日間「バックオフィス/マーケティング・セールスWorld 2025 夏 [大阪] 」に出展 ブース予約でAmazonギフト1,500円分プレゼント！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年8月27日（水）～8月29日（金）にインテックス大阪にて開催の「バックオフィス World/マーケティング・セールス World 2025 夏 [大阪] 」にブースを出展します。
ブース予約でAmazonギフトカード1,500円分進呈！
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を取り上げるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入の相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
無料でブース訪問予約
===〉https://expo.bizcrew.jp/event/14085/module/booth/359966/338340
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326305&id=bodyimage1】
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326305&id=bodyimage2】
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、予測AI、チャットボット受付などAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■営業・バックオフィス向けAI活用カオスマップを無償提供
営業・バックオフィス向けAI活用カオスマップは、営業ではリード創出やデータ分析、バックオフィスでは問い合わせ対応や文書管理など、幅広い業務でAI活用が進んでいる中で、属人的な業務や定型作業の自動化、ナレッジの活用、社内外のコミュニケーション最適化に向け、生成AIやAIエージェントなど営業・バックオフィスの課題解決に役立つAIサービスを用途別に分類化したカオスマップです。
カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。
その他「マーケティング支援AIサービス」や「チャットボット」「AIエージェント」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「マーケティング・セールス World：S05-14」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326305&id=bodyimage3】
■展示会概要
「バックオフィス World/マーケティング・セールス World 2025 夏 [大阪] 」は、人事・経理・総務・法務向けのサービス・ソリューションが一堂に集うバックオフィス向けの総合展とマーケティング・営業などフロント部門向けのサービス・ソリューションが一堂に集う総合展です。
バックオフィス業務の効率化・生産性向上をしたい企業の人事・経理・総務・法務などバックオフィス部門の方や、業務の効率化・生産性向上をしたい企業のマーケティング・営業推進・営業・広告・販促・CS・CX・EC担当などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。
