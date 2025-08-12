アイスマイリー、8/19（火）から2日間「ものづくりDX Expo 2025」にブース出展
AIsmileyは、2025年8月19日（火）～8月20日（水）に東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催の「ものづくりDX Expo 2025」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
無料でブース訪問予約はこちら
＝＝＝〉https://f2ff.jp/event/0802
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326257&id=bodyimage1】
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326257&id=bodyimage2】
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、予測AI、チャットボット受付などAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■製造業向けAIサービスカオスマップ2025を無償提供
AI技術の進化により、製造業における現場課題の解決策が大きく変わり始めている中で、人材不足や熟練工の引退に伴う技術継承、設備トラブルの未然防止、品質の安定確保といった課題に、生成AIやロボティクス、異常検知、画像認識などが実用フェーズに突入しました。
製造業向けAIサービスカオスマップ2025は、課題解決の手がかりや最適化技術による生産プロセスの効率化、AIエージェントを活用した業務支援として急速に進化するAIソリューションを6カテゴリーでわかりやすく分類化したカオスマップです。
カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。
その他「予測AI」や「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「ものづくりDX Expo：F4」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326257&id=bodyimage3】
■展示会概要
「ものづくりDX Expo 2025」 は、企業のDX、AI/Iotの導入を促進する展示会です。内製化支援、アウトソーシング、AI、IoT、デジタルツインなどをキーワードに、DX推進部門・IT部門・製造部門の担当者に向けて、展示とセミナーを通じて最新のソリューションや事例を紹介します。 また、実践的なDXのヒントや課題解決の手段を共有する場として、さらに多くのビジネスマッチングが生まれるよう、会期を2日間に拡大して開催いたします。
・名称：ものづくりDX Expo 2025
・会期：2025年8月19日（火）～8月20日（水） 各日10:00-18:00
・会場：東京都立産業貿易センター浜松町館4F
