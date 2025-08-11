300年以上の歴史を誇る老舗酢蔵・庄分酢が「五感で体験できるガストロノミーミュージアム」としてリニューアル。2025年9月2日、料理研究家・山際千津枝氏を迎えたオープニングイベント開催
株式会社庄分酢（所在地：福岡県大川市、代表取締役：高橋清太朗）は、1711年の創業以来守り続けてきた伝統発酵酢の魅力をより多くの方に体感いただくため、レストラン事業を「五感で体験できる発酵ガストロノミー」へリニューアルいたします。
リニューアルオープンを記念し、2025年9月2日（火）に料理研究家・山際千津枝氏を迎え、木下陽介シェフによるスペシャルコースと酢蔵見学を組み合わせたオープニングイベントを開催いたします。
■リニューアルのポイント
酢蔵見学ツアー
酢蔵体験の刷新
100年蔵での蔵見学ツアーを拡充。職人による製法解説やティスティング、20石の木桶見学など、酢の奥深い世界を体験いただけます。
RistoranteSHOUBUNメニュー例
リストランテSHOUBUN 再始動
多種多様なコースで、伝統発酵酢と地元の食材・風習を味わえる特別な空間に。
WORKSHOPサロン 季習 -KINARAI-
WORKSHOPサロン「季習 -KINARAI-」開設
季節に沿った月替わりのワークショップを通じ、心身ともに健康になる学びと体験を提供します。
発酵フルーツビネガー体験
ツーリズムプランの拡充
インバウンドや国内旅行者に向け、フルーツビネガー発酵ドリンク作成など多様な体験型観光プランを用意。
■オープニングイベント概要
RistoranteSHOUBUNオープニングイベント
日程：2025年9月2日（火） 11:00～
会場：庄分酢レストラン「リストランテ ショウブン」
参加費：10,000円（税込）
内容：山際千津枝先生によるトークショー
木下陽介シェフによるスペシャルコース（山際氏監修メニュー含む）
酢蔵見学デモツアー
予約開始：2025年8月11日（月）9:00～
予約方法：電話（0944-88-1535）のみ受付
酢の製造販売のみならず、伝統発酵酢と江戸時代からの町屋の暮らしや風習や通じて、こころと身体で健康になっていただける場所へ進化してまいります。
■会社概要
株式会社庄分酢
福岡県大川市で300年、15代にわたり一子相伝の伝統製法でお酢をつくる老舗のお酢醸造元。静置醗酵と蔵付菌で醸すお酢は柔らかい酸味とまろやかな香りが特徴です。
商号：株式会社庄分酢（SHOUBUNSU. CO.,LTD.）
代表者：高橋清太朗
創業：1711年
所在地：〒831-0004
福岡県大川市榎津548の1
TEL：0944-88-1535
FAX：0944-87-4480
公式サイト：www.shoubun.jp