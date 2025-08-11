REJECT、ストリートファイター6プレイヤー・YASが加入！実直なプレイスタイルで知られる実力派
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、このたびストリートファイター6プレイヤーのYASが新たに加入したことをお知らせいたします。
■ YASについて
ストリートファイター6ではリュウ使いとして知られ、その名の通り“実直”なプレイスタイルで数々のファンを魅了してきたプレイヤー。
配信やイベント出演など、ストリーマーとしての活動をするとともに、様々な大会にも積極的に挑戦していきます。
X（旧Twitter）： https://x.com/yas_jittyoku
YouTube： https://www.youtube.com/@yas-jittyoku
Twitch： https://www.twitch.tv/yas_jittyoku
■ 加入動画
https://youtu.be/JzZSOFyYAto
YASは今後、REJECT所属選手として様々な大会に挑戦するとともに、配信やイベント出演など、ストリーマーとしての活動も積極的に展開してまいります。
eスポーツチーム REJECTについて
REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。
『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。
Web：https://reject.jp/
X：https://x.com/RC_REJECT
Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports
株式会社REJECTについて
株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。
会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
設立：2018年12月
代表者：代表取締役 甲山翔也
所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階
公式サイト：https://reject.co.jp/
オンラインストア：https://brand.reject.jp/
採用情報
REJECTでは、今後のさらなる成長と事業拡大に向け、各部門での採用を積極的に強化中です。
新たな挑戦を共に推進し、eスポーツの未来を創っていく仲間をお待ちしています。
採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects