KONCIWA公式サイト「お盆キャンペーン」開催！最大30％OFF

KONCIWA株式会社

KONCIWA株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、2025年8月11日（月）～8月20日（水）の期間、公式サイトにて「お盆キャンペーン」を開催いたします。



期間中は、最大30％OFFのお得な割引や、毎日20時からの4時間限定セールなど、盛りだくさんの特典をご用意しております。

■ キャンペーン概要

開催期間：2025年8月11日（月）～8月20日（水）

特典1：人気商品が最大30％OFF

特典2：8月11日（月）～8月13日（水）は毎日20時から4時間限定セール開催

特典3：お買い上げ金額に応じた追加割引

・4,500円以上 → 500円OFF

・7,500円以上 → 1,000円OFF

■ おすすめ商品

5秒で折りたためる形状記憶傘（20％OFF）

- 高い遮熱効果（－30℃）、完全遮光で紫外線を100％ブロック

- わずか220gで持ち運びやすく、日常生活の必需品



最強自動開閉傘「Tierfoldシリーズ」

- キャンペーン特別価格：2,520円

- 遮熱効果と完全遮光性能に優れ、強い日差しからしっかり守る日傘仕様

最軽量自動開閉傘「Ultra Lightweightシリーズ」

- 特別価格：2,498円

- コンパクト＆軽量で毎日の携帯に最適、晴雨兼用で安心

■ その他のラインナップも多数

定番の長傘から、旅行・ビジネスシーンで活躍する折りたたみ傘まで、様々なシリーズをお得な価格で販売中です。

この機会をお見逃しなく！



前例のない割引と時間限定セールで、お気に入りの傘をお得に手に入れるチャンスです。

ぜひKONCIWA公式サイトにてチェックしてください。

