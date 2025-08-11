にじさんじから「Speciale 1st Anniversary」グッズの販売が決定！2025年8月13日(水)18時より販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Speciale 1st Anniversary」グッズを2025年8月13日(水)18時から販売開始いたします。

2025年8月13日(水)18時から「Speciale 1st Anniversary」グッズ販売開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属の七瀬すず菜、早乙女ベリー、雲母たまこ、酒寄颯馬、渚トラウトの5名によるユニット「Speciale」の新グッズが登場！

グッズラインナップは、オーロラアクリルスタンド、ラメ缶バッジ、ランダムチェキ風カード、チャーム付きエコバッグ、フォト風キーホルダー、保冷ランチトート、ばたぴぃさんといっしょ！マスコット、モチーフカラビナキーホルダー、蝶ネクタイ型バングル、スカーフリボンチャーム、にじぬい、【にじぱぺっとカスタマイズシリーズ】サロン＆エプロンセットの計12種類。

「Speciale 1st Anniversary」グッズは2025年8月13日(水)18時からにじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて販売を開始いたします。

「Speciale 1st Anniversary」グッズ紹介

■オーロラアクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

本体：W70mm×H150mm以内

台座：W40mm×H40mm以内

※ライバーによりサイズが異なります

・素材：アクリル、PET

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ラメ缶バッジ

・価格：各660円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：直径57mm

・素材：紙、PP、ブリキ

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全10種ランダム(ノーマル5種、レア5種)

・サイズ(約)：Ｗ54mm×H86mm

・素材：紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■チャーム付きエコバッグ

・価格：3,200円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

本体：W260mm×H300mm×D125mm

チャーム：105mm

・素材：ポリエステル、PU

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■フォト風キーホルダー

・価格：1,600円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W50mm×H190mm

・素材：アクリル、合金

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■保冷ランチトート

・価格：4,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

本体：W230mm×H200mm×D110mm

持ち手：全長330mm

・素材：ポリエステル、PU、PP

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ばたぴぃさんといっしょ！マスコット

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W80mm×H80mm×D30mm

・素材：ポリエステル

※ボールチェーン付属

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■モチーフカラビナキーホルダー

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

全長：H115mm

パーツ：W50mm×H40mm以内

・素材：アクリル、合金

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■蝶ネクタイ型バングル

・価格：3,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：全長240mm(調整可)

・素材：PU、合金

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■スカーフリボンチャーム

・価格：2,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W90mm×H190mm

・素材：ポリエステル、合金、天然石

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぬい

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W120mm×H160mm

※ライバーによりサイズが異なります

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■【にじぱぺっとカスタマイズシリーズ】サロン＆エプロンセット

・価格：3,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

本体：エプロン：W100mm×H35mm(リボン含まず)

サロン服：W70mm×H40mm

コック帽：W85mm×H60mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

コトブキヤにてフェアの開催も決定！

2025年8月16日(土)から2025年8月31日(日)の期間中、にじさんじコトブキヤショップ『Speciale 1st Anniversary』キャンペーンを開催いたします。

コトブキヤにてグッズ販売及び、本グッズで使用されている撮りおろしビジュアルを使用した等身大パネルや巨大タペストリーなどを展示いたします。



催事名：にじさんじコトブキヤショップ 『Speciale 1st Anniversary』キャンペーン

開催期間：2025年8月16日(土)から2025年8月31日(日)

展開店舗：秋葉原館／なんば／立川本店

特典：ライバー応援うちわ(全5種)



にじさんじコトブキヤショップにて、

にじさんじ関連商品を2,000円(税込)ご購入毎に【Speciale 1st Anniversary】で使用されている撮りおろしビジュアルを 用いた特典【ライバー応援うちわ】のお好きな絵柄を1点プレゼント！

※「Speciale 1st Anniversary」はコトブキヤオンラインショップではお取り扱いはございません。

※入荷・在庫状況は各店舗へお問い合わせください。

※特典配布は無くなり次第終了となります。

Speciale 1st Anniversary 記念配信実施決定！

1周年を記念して、Specialeメンバーでの記念配信が決定！

・配信日時：2025年8月13日(水)20:00～(予定)

・待機所：https://youtube.com/live/cdoKCq5t8PI

イラストレーター

たま 様(https://x.com/tamak0）

販売概要

・販売開始日時：2025年8月13日(水)18時～

・発送予定：2025年8月中旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_679

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#Speciale1周年

【「Speciale(すぺしゃーれ)」について】

「Speciale(すぺしゃーれ)」とは

にじさんじ所属VTuber「七瀬すず菜」「早乙女ベリー」「雲母たまこ」「酒寄颯馬」「渚トラウト」の5名のユニット兼5名が働いているカフェレストランの店名。

モーニングからディナーまで、皆さんにとっておきの時間をお届けします。

＜Speciale リンク一覧＞

X：https://x.com/Speciale_info

YouTube： https://www.youtube.com/@Speciale_nijisanji

＜七瀬すず菜 リンク一覧＞

X：https://x.com/Suzuna_Nanase

YouTube：https://www.youtube.com/@NanaseSuzuna

＜早乙女ベリー リンク一覧＞

X：https://x.com/Saotome_Berry

YouTube： https://www.youtube.com/@Saotomeberry

＜雲母たまこ リンク一覧＞

X： https://x.com/kirara_tamako

YouTube： https://www.youtube.com/@KiraraTamako

＜酒寄颯馬 リンク一覧＞

X： https://x.com/sakayori_soma

YouTube：https://www.youtube.com/@SakayoriSoma

＜渚トラウト リンク一覧＞

X： https://x.com/Tr0uT_2434

YouTube：https://www.youtube.com/@NagisaTrout

