TVアニメ「Dr.STONE」ウインドオーケストラコンサート2025　入場者プレゼントステッカーデザイン＆公演オリジナルグッズ販売決定!!

2025年9月6日（土）に東京国際フォーラムホールC（東京・有楽町）にて開催する＜TVアニメ「Dr.STONE」ウインドオーケストラコンサート2025＞の入場者プレゼント、特製コンサートステッカーと、公演オリジナルグッズの販売が決定いたしました。

入場者プレゼントとなる特製コンサートステッカーは、本公演より新たに書き下ろされたゼノとスタンリーが描かれており、昼公演・夜公演で異なるデザイン（各公演デザイン１種）。そしてゼノとスタンリーの書き下ろしイメージは公演オリジナルグッズにも登場！これまでにも展開のあった石神千空、スイカ、あさぎりゲン、七海龍水、クロムに加えて全７キャラクターがそれぞれ楽器を持ち、燕尾服に身を包んだ“オーケストラスタイル”で新登場。新グッズのアクリルキーホルダーやクリアポーチ、タペストリーやクリアファイルなど、新たに６つのオリジナルグッズを販売いたします。

詳しくは公式ホームページをご参照ください。https://dr-stone-concert.jp/

本コンサートでは、TVアニメ「Dr.STONE」シリーズを彩ってきた珠玉の劇中音楽の数々を、東京佼成ウインドオーケストラによる迫力の生演奏でお届けします。指揮は前回に続き横山奏が務め、音楽で「Dr.STONE」の世界を鮮やかに描き出します。今回の公演では、朗読劇とセットリストの一部が昼夜で異なる構成で「Dr.STONE」の物語とキャラクターを、音楽と朗読で多面的に楽しめるコンサートです。さらに、音楽を手がけた加藤達也・堤博明・YUKI KANESAKAによる楽曲解説＆制作秘話トークや、スペシャルゲストによる朗読劇も予定。昼公演と夜公演でセットリストの違いや、それぞれ異なるコンセプトで構成される公演内容となっています。

TVアニメ「Dr.STONE」とは・・・

突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後・・・。文明が滅びたに、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空がに挑む冒険譚TV アニメ「Dr.STONE」。原作は、週刊少年ジャンプ（集英社）で 2017年14号から 2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。

2019年7月にTVアニメ第1期「Dr.STONE」の放送がスタートし、2021年に第2期「Dr.STONE STONE WARS」放送開始。そして、2022年にテレビスペシャル「Dr.STONE 龍水」、2023年に第3期「Dr.STONE NEW WORLD」が放送。最終シーズンとなる第4期「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入りするなど注目を集めました。また、先日、第1クールの話で第2クールの7月放送決定が発表され大きな反響を呼びました。

TVアニメ第1期、第2期、テレビスペシャル、第3期、第4期第1クールは各配信プラットフォームにて好評配信中！

公式HP：https://dr-stone.jp/

公式X：https://twitter.com/STONE_anime_off

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stone_anime_off

入場者プレゼント：特製コンサートステッカー

昼公演デザインキャラクター：千空、ゲン、龍水、ゼノ

夜公演デザインキャラクター：千空、ゲン、ゼノ、スタンリー

公演オリジナルグッズ情報

オンライン販売とイベント会場における先行販売は、イベントチケットの有無にかかわらず、どなたでもご購入いただけます。

＜オンライン一般販売＞

販売URL ：https://officialgoods.jp/drstone-concert

受付期間：2025年9月6日(土)20:30～

商品発送：9月中旬より順次発送予定

オンライン販売商品

１） アクリルスタンド（「ゼノ＆スタンリー」セット）\1,300

２） クリアポーチ \2,400

３） アクリルキーチェーン ランダム販売 \700 / セット販売\4,900

４） クリアファイル（7キャラデザイン）\500

５） 缶バッジ２個セット（「ゼノ＆スタンリー」セット）\600

６） タペストリー （7キャラデザイン）\4,000

全６アイテムのみの販売となります。

在庫が無くなり次第終了となります。

商品のお届けはイベント開催後を予定しております。

＜イベント会場でのグッズ販売＞

【開場前のグッズ先行販売】※公演チケットをお持ちでない方もご購入いただけます。

先行販売時間：９月6日(土)12:00～13:15

販売場所：東京国際フォーラム ホールC 会場ロビー

【開場中のグッズ先行販売】※各公演のチケットをお持ちの方限定となります。

昼公演（14:30開演）13:45 ロビー開場後より順次ご購入可能

夜公演（18:30開演）17:45 ロビー開場後より順次ご購入可能

◎販売開始および終了時間は当日の状況により予告なく変更することがございます。

※価格はすべて税込。

※商品は販売予定数に達し次第、売切となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

【開催概要】

■公演名：TVアニメ「Dr.STONE」ウインドオーケストラコンサート2025

■公式HP：https://dr-stone-concert.jp/

■会場：東京国際フォーラム・ホールC

■住所：東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

■アクセス：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

■日時：2025年9月6日（土）

昼公演 14:30 開演（14:00開場）

夜公演 18:30 開演（18:00開場）

※上演時間は2時間を予定しております。

※昼公演、夜公演で公演内容が異なります。

■出演：≪作曲≫加藤達也、堤博明、YUKI KANESAKA

≪スペシャルゲスト≫小林裕介（石神千空役）、河西健吾（あさぎりゲン役）、野島健児（Dr.ゼノ役）

≪スペシャルボイスゲスト≫ 昼公演 14:30 開演：鈴木崚汰（七海龍水役）、

夜公演 18:30 開演：遊佐浩二（スタンリー・スナイダー役）

■指揮：横山奏

■吹奏楽：東京佼成ウインドオーケストラ

※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合もございます。

※出演者の変更による払い戻しは行いません。

■チケット料金：全席指定 7,900円（税込）

■入場者プレゼント：昼公演と夜公演で絵柄が異なる!特製コンサートステッカー

■主催：キョードー東京

お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

※昼公演と夜公演の公演内容は一部異なります。

※公演中止、または延期の場合を除き、ご購入後のチケットの変更や払い戻しはできません。

※３歳以下入場不可

※膝上鑑賞不可

※チケットはお一人様につき１枚必要です。

※車椅子をご利用のお客様は、キョードー東京までお電話にてお問合せ下さい。

