損害車リユースのタウ鹿児島県薩摩地方の豪雨による被災車両は約3,000 台発生と予測、発災当日中に保管センターを設置し、車両の引き取りを開始















日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムをつうじて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。



会社名 ： 株式会社タウ

本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F

代表取締役： 宮本 明岳

設立 ： 1997年6月

売上高 ： 432億円(2024年9月期)

社員数 ： 607名(2024年9月末)

URL ：



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社タウ 広報部 TEL：048-601-0820 E-mail：pr@tau.co.jp

■水害車相談窓口について・ご売却相談ダイヤル 0120-123-999（24時間受付）・水害車売却シミュレーター www.tau-reuse.com/assessment/suigai/土砂や豪雨により被災した車両は時間の経過とともにサビやカビが進行してしまうため、被災されたユーザーにとって「修理あるいは売却の意思決定を早くしたい」というニーズが存在します。このようなニーズにお応えするため、当社では24時間365日対応の相談窓口と、2021年5月に特許を取得した、水没・浸水による故障車の凡その買取金額を知ることが出来る「水害車売却シミュレーター」を提供しております。水害車両の処分でお困りのドライバーの、修理あるいは売却の早期判断をサポートいたします。