「新婚さんいらっしゃい！」5週連続スペシャル企画！全国3都市で新婚トークを繰り広げる「サンキューツアー」がスタート！1週目は沖縄。テレビの中のプリンセスに一目惚れ…視聴者と出演者の恋愛ドラマ！
８月１０日（日）ひる１２時５５分～
藤井隆と井上咲楽がMCになって、すでに3年以上！視聴者の皆様に感謝の気持ちを伝えるべく、今回から5週にわたってスペシャル企画をお届け。沖縄・栃木・大分と全国3都市を回って新婚トークを繰り広げる「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」がスタートする。
１週目は、沖縄。まずはMC2人が、一昨年リニューアルオープンした牧志公設市場へ。沖縄ならではの食材を愛でつつ、新婚さんの直接スカウトを敢行！すると早速、この市場で海外の方から声をかけられ、今年4月に結婚したという沖縄土産店の女性を発見。隣のジーマーミ豆腐専門店も、新婚夫婦が営んでいることが明らかに。ジーマーミ豆腐は、MC藤井の大好物。試食し絶品だったこともあり、今週の視聴者プレゼントに！彼らには、新婚さん予選会の招待状を渡し、スカウトは終了した。
そしていよいよ、新婚トークへ。新婚さんといえば夢の新居！ということで、沖縄市にあるアイ工務店の住宅展示場で収録を行った。
登場するのは、沖縄県宜野湾市に住む新婚さん。夫は旅行会社の事務員。妻の大屋あゆみさんは、なんと沖縄吉本のタレント。アラマンダという劇団を立ち上げ、耳の聞こえる人も聞こえない人も一緒に楽しめる手話コメディを行っているという。
恋のきっかけは5年前。夫がホテルで勤務していたとき、夜勤終わりにテレビを見ていたところ、妻の姿が…。ホテルのビュッフェを食べ尽くす「大屋あゆみのハッピービュッフェ」というコーナーを見るやいなや、夫が一目惚れ！コーナーのVTRも公開された。
それから半年後、運命の機会が…。婚活をしつつも彼氏のできない妻がテレビのディレクターにボヤいたところ、「番組内で募集しちゃう？」と提案が！その募集に対し、夫は勇気を出してダメ元で応募したという。しかしコロナ禍に入り、企画自体が流れてしまった。
それでも夫は諦めきれず、SNSで妻に直接メッセージを送り、やり取りがスタート。そのなかで妻が、両親の耳が聞こえないことを伝えると、夫も祖母の耳が聞こえないことを告白。そこに親近感を覚えて会うこととなり、5回目のデートで交際がスタートした。
しかしその報告を妻が両親に報告したところ、母が「結婚は絶対ダメ」と猛反対！沖縄から妻がいなくなると思ったらしく、その事実に妻は落ち込んでしまう。
そんななか、覚悟を決めた夫がある行動に…。勤めていたホテルの仕事は、転勤の可能性も高い。しかし妻とも一緒にいたいし、妻の両親を安心させたいという思いから、沖縄の旅行会社に転職。夫の熱意が届き、妻の母も結婚を承諾してくれ、昨年9月に結ばれた。
そしてここで、妻の母から夫への手紙を、MC藤井が代読。今では本当の息子のように感じているという愛あふれる感謝の言葉に、会場も感動の空気に包まれた。
義父母に対し、「本当の家族だと思っていて、ずっとそばにいたい」と語る夫。そんな2人の夢は、二世帯住宅を建てて、妻の両親と一緒に暮らすこと。夢への第一歩にと2人が訪れたのは、アイ公務店。その模様にも密着した。
2人のこだわり条件は3つ。バリアフリー、防音設備、焼肉専用のダイニング席。すでに120坪の土地はあるものの、普天間基地に近いため、ぐっすり安眠できる防音設備がほしいという。さらに焼肉専用のダイニング席は、週に1回、必ず焼肉店に行くという2人の願いだという。予算は2000～2500万円。果たして2人の夢は叶うのか！？
関連リンク
番組ホームページ
https://www.asahi.co.jp/shinkon/
番組X
https://x.com/shinkon_50