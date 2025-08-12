LEPAS L4が海外デビュー、世界中の若者に「洗練された生活と自分を喜ばせる旅（Exquisite Life and Self-pleasing Travel）」への新たな扉を開く

蕪湖（中国）、2025年8月9日 /PRNewswire/ -- 最近、Chery GroupのLEPASブランドが展開するSmartシリーズのデビュー・モデルであるL4が、インドネシアのジャカルタ国際モーター・ショー（Jakarta International Motor Show）で海外デビューを果たしました。スタイリッシュで俊敏、洗練され、独自の表現力を備えたデザインにより、L4は世界中の若者に「洗練された生活と自分を喜ばせる旅（Exquisite Life and Self-pleasing Travel）」への新たな扉を開きます。



Chery ranked 233rd on the Fortune Global 500 list; LEPAS L4 made its overseas debute



L4は7月16日、Cheryの中国工場で生産ラインから出荷され、グローバル展開を正式にスタートさせました。最先端技術を搭載したL4は、13.2インチのセンター・コントロールとインストルメント・ディスプレイを特徴とし、Snapdragon 8155コクピット・チップと独自のAPA + L2インテリジェント・ドライビング体験を組み合わせ、あらゆる詳細に先進技術を反映しています。

実用性においては、L4は柔軟でユーザフレンドリーな設計を採用し、31の収納スペース（BEVバージョンでは34）、折りたたみ式後部シート、多様なレイアウト、弾性ネット・ポケットを備え、多様な日常のニーズに対応します。そのシナリオ適応力も同様に印象的です。750kgの牽引容量、ルーフ・ラック、ダッシュカム、取り外し可能なキャンピング・ライト、優れた通行性、豊富なアクセサリを備え、都市部の通勤からアウトドア・アドベンチャーまで、シームレスに切り替わります。

堅牢な仕様を超え、L4は世界を探索する若者たちの「ファッショナブルな相棒」となることを目指しています。

その外装は「レパード・エステティック（Leopard Aesthetic）」を採用しています。ヒョウのダイナミックな筋肉のラインからインスピレーションを得て、垂直瞳孔のヘッドライトと組み合わせることで、洗練された機能性と視覚的な魅力のバランスを実現しています。インテリアは「洗練された第三の空間」を提供します。優しい色調と肌触りの良い素材が調和し、ソロ通勤者向けの「癒しのキャビン」と友人との外出に最適な「セルフィーフレンドリー・ゾーン」を創造しています。音声アシスタントのようなスマート機能は、高度な知能を一般層に普及させ、スタイルと機能性を融合させています。

L4が洗練された旅行体験を提供できるのは、Chery Groupのシステム的な強みによるものです。2025年、CheryはFortune Global 500リストで233位にランクインし、累計輸出台数が500万台を突破し、中国自動車ブランドとして初めてこのマイルストーンを達成しました。

L4はCheryのグローバルな研究開発センター・ネットワーク、包括的なサプライ・チェーン、世界中で1,700万人を超えるユーザ・ベースを基盤に、グローバル市場向けに生まれました。都市生活を送る女性、若手ビジネス・パーソン、新婚カップル、フリーランサーなど、あらゆる層のニーズに応えるL4は、品質と個性を融合した移動ソリューションを提供します。

（日本語リリース：クライアント提供）

