UnionPay International、InterContinental Hotels Groupと提携し、中国を訪れる世界中の旅行者向けに独占プロモーションを開始

上海、2025年8月9日 /PRNewswire/ -- 決済ソリューションの世界的リーダーであるUnionPay International（以下「UPI」または「同社」）は、InterContinental Hotels Group（IHG）と提携し、世界中のUnionPayクレジット・カード保有者を対象に中国で最大15%の即時割引を提供する独占プロモーションを発表しました。このキャンペーン対象には、UnionPayオンライン決済をサポートする中国本土の指定ホテル500軒以上が含まれており、海外のUnionPayカード保有者の旅行決済体験を向上させることを目的としています。

InterContinental Hotels Group（IHG）は、20を超えるホテル・ブランドを擁する世界有数の国際的なホテル運営会社です。このプロモーションに参加している高級ライフスタイル・ホテル・ブランドには、Six Senses Hotels、Resorts & Spas、Regent Hotels & Resorts、Kimpton Hotels & Restaurants、InterContinental Hotels & Resorts、Vignette Collection、Hotel Indigoなどがあります。プレミアム・ホテル・ブランドには、Crowne Plaza Hotels & Resorts、HUALUXE Hotels & Resorts、EVEN Hotels、voco Hotelsなどがあります。中級～上級ブランドとしては、Holiday InnやHoliday Inn Expressなどがあります。IHGは中国本土で800軒以上のホテルを運営しており、そのうち530軒以上が現在UnionPayオンライン決済に対応し、このプロモーションに参加しています。

2025年6月10日から10月31日まで、中国本土以外で発行されたUnionPayクレジット・カードをお持ちの会員は、InterContinental Hotelsの公式ウェブサイトまたはIHG One Rewardsモバイル・アプリを通じて中国本土の対象宿泊施設をご予約の上、チェックアウト時にUnionPayオンライン決済をご利用いただくことで、その場で割引を受けることができます。韓国で発行されたUnionPayクレジット・カードまたはUnionPay SplendorPlusクレジット・カードをご利用のお客様は、最大400人民元まで15%割引が受けられます。海外で発行されたその他のUnionPayクレジット・カードをご利用の場合は、最大200元まで10％割引となります。

UnionPayは中国全土に広がるネットワークを有しており、ほぼすべてのATMや主要小売店で利用できます。中国本土以外の83の国と地域で2億枚以上のUnionPayカードが発行されており、海外からの旅行者は過剰な手数料なしでリアルタイムの通貨両替の恩恵を受けることができます。海外で人気のモバイル・ウォレットの多くは、UnionPay QRコードをサポートしており、アプリをダウンロードしなくても、店頭でスムーズに支払いができます。旅行者は、海外で発行されたUnionPayカードをAlipayまたはWeChat Payにリンクして、追加料金なしでプロモーション割引を楽しむこともできます。

UnionPayは継続的な発展の一環として、昨年、中国を訪れる外国人旅行者向けにカスタマイズされた新しいカード製品、SplendorPlusを導入しました。SplendorPlusカードには、国内空港での特典、人気の観光スポットへのアクセス、文化芸術体験、地元の料理の特典、中国本土での支出に対する1%のキャッシュバックなど、一連の特典が付いています。現在までに、UnionPay Internationalは20の海外市場の56の機関と提携し、1,000万枚以上のカードをカバーするSplendorPlusプログラムを開始、または契約締結しています。

InterContinental Hotels Groupについて

InterContinental Hotels Group（IHG）は、20を超えるホテル・ブランドを擁し、110の国と地域で6,000軒を超えるホテルを運営する世界有数の国際的なホテル運営会社です。同社の高級ライフスタイル・ホテル・ブランドには、Six Senses Hotels、Resorts & Spas、Regent Hotels & Resorts、Kimpton Hotels & Restaurants、InterContinental Hotels & Resorts、Vignette Collection、Hotel Indigoなどがあります。プレミアム・ホテル・ブランドには、Crowne Plaza Hotels & Resorts、HUALUXE Hotels & Resorts、EVEN Hotels、voco Hotelsなどがあります。中級～上級ブランドとしては、Holiday InnやHoliday Inn Expressなどがあります。IHGは中国本土で800軒以上のホテルを運営しており、そのうち500軒以上が現在UnionPayオンライン決済に対応し、上記のプロモーションに参加しています。

UnionPay Internationalについて

UnionPay International（UPI）は、UnionPayのグローバル・ビジネスの成長とサポートに注力しています。UPIは世界中の2,600社を超えるパートナーと連携し、84の国と地域でカードを発行し、183の国と地域でカード利用を可能にしています。UnionPay Internationalは、世界最大のカード会員ベースに対し、高品質でコスト効率が高く安全な越境決済サービスを展開するとともに、世界中で増え続けるUnionPayカード保有者と加盟店に、利便性の高いローカル・サービスを提供しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

