素晴らしい料理からユニークな宿泊施設まで、今こそHyatt Regency Danangを訪れる絶好のタイミング

Travel + Leisure World's Best Awards 2025受賞者が、ワンランク上のダイニング体験と比類のないファミリー向け宿泊施設を発表

ダナン（ベトナム）、2025年7月25日 /PRNewswire/ -- ビーチ・フロントに直接アクセスできる49エーカーの自然のままのトロピカル・ガーデンに囲まれたHyatt Regency Danang Resort and Spaが、息を呑むような自然環境の中で料理の芸術が花開く究極のサンクチュアリとして登場します。Travel + Leisure World's Best Awards 2025という栄誉ある評価を受けたばかりのこの高級ファミリー向けリゾートは、目の肥えた旅行者に向け、今こそが訪れるべき絶好のタイミングである理由を発信しています。ベトナムを代表するマルチジェネレーション対応型ライフスタイル・デスティネーションの魅力をぜひご体験ください。



日常を超越する美食の旅

リゾートの美食の風景は、あらゆる味覚を魅了する鮮やかな味のタペストリーへと進化しました。この料理のルネッサンスの中心にあるのが、脈打つエネルギーとビーチ・フロントの洗練を融合したVive Océane - Beach Club & Restaurantです。このダイナミックな空間は、Park Hyatt Busanのシェフ、Hohyun氏を招いた8月のテーマ・パーティーなど、毎週、毎月のイベントで活気づいています。華やかなエンターテイメントと素晴らしい食事が融合した特別なひとときです。人気のトロピカル・ナイト（Tropical Night）イベント、週末限定のDRUNCH（ディナー＆ブランチ）体験、毎週土曜日に開催されるファイヤー・ダンス・パフォーマンスは、夜に向かって高まる興奮とともに、このリゾートならではの体験をお届けします。

魔法はTerrasseでも続きます。洗練された「カクテル・コネクション（Cocktails Connection）」シリーズでは、世界クラスのバーテンダーとライブ・バンドが共演し、一口ごとに物語が語られるような雰囲気が生まれます。

一方、最先端のプロジェクション・マッピングを使用して歴史を巡る没入型の食事の旅であるLe Petit Chefの「マルコ・ポーロの足跡をたどる（In The Footsteps of Marco Polo）」で、料理劇場は新たな高みに到達します。

イタリア料理を愛する方々なら、伝統的なレシピと現代的なセンスが融合したOsteria al Mareのリフレッシュされたメニューをきっと気に入っていただけるでしょう。当リゾートでは、Sanjay Kumarシェフの料理指導のもと、本格的なインド料理をご提供し、あらゆる味覚の方に特別な味覚をお届けいたします。

リゾートの充実したダイニング・プログラムは朝食にも反映されており、4つの会場でサービスを提供しています。Osteria Al Mareでは、本格的なクラシックな朝食メニューをご用意しており、Vive Océaneでは、お客様のお気に入りのメニューに加え、健康を重視したメニューもご用意しております。Xanh Houseでは、豊富な朝食メニューとともに、注文に応じて調理される地元料理や地方料理を提供しています。また、Regency Clubでは、プレミアム・ゲスト向けに特別な朝食体験を提供しています。

究極の多世代パラダイス

リゾートの素晴らしい環境には、5つの屋外プールと700メートルを超える美しいビーチ・フロントがあり、あらゆる年齢層が楽しめる水上遊び場となっています。多彩な宿泊施設には、海または庭園の景色を望む199室のゲスト・ルームとスイートがあり、全室に専用バルコニーが付いています。145室のレジデンスには、ホテルのような豪華さと自宅のような快適さを備えた1 ～ 3ベッドルームが備わっています。また、23室の3ベッドルーム・プール・ヴィラにはプライベート・プール、フル・キッチン、緑豊かな庭園を備え、家族での休暇に最適な空間を提供します。

卓越性への評価

The Travel + Leisure World's Best Awards 2025の受賞は、Hyatt Regency Danangがベトナムを代表するホスピタリティの最高峰であることを裏付けるものです。心からの温かさ、細部への配慮、そして期待を上回る卓越した体験を生み出していることが高く評価されました。このリゾートが、東南アジアにおける多世代向けの贅沢な旅行の水準をなぜ刷新し続けているのか、その理由を体感する絶好の機会です。

詳細

