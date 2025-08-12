農業市場における人工知能：規模、シェア、成長分析 2032
農業における人工知能（AI）は、機械学習、コンピュータービジョン、予測分析を活用し、精密な作物管理、家畜の自動監視、インテリジェントな資源最適化を通じて農業経営を変革しています。その応用範囲は、収穫量予測、ドローンによる分析、農業ロボット、そして生産性と持続可能性を向上させる気候適応型の意思決定など多岐にわたります。
市場概要
農業における人工知能（AI）市場規模は、2023年には22億3,000万米ドルと評価され、 2024年の27億3,000万米ドルから2032年には139億6,000万米ドルに成長すると予測されています。予測期間（2025～2032年）中、年平均成長率（CAGR）は22.6%です。AIの急速な導入は、作物の収穫量増加、労働効率、持続可能な資源管理、そしてデータ駆動型農業ソリューションへの需要によって推進されています。
この急速な市場成長の要因は次のとおりです。
?精密農業の進歩: AI アルゴリズムにより、リアルタイムの収穫量監視、土壌マッピング、作物の健全性評価が可能になります。
?自動化された家畜管理: コンピューター ビジョンとセンサーが健康、行動、給餌パターンを監視します。
?ドローンと衛星分析: AI を活用した航空画像は、現場の偵察、灌漑管理、病気の早期発見をサポートします。
?気候適応性: 予測分析により植栽スケジュールが改善され、環境リスクが軽減されます。
?運用効率: ロボット工学とスマートマシンにより、労働への依存度が低減し、生産性が向上します。
市場セグメンテーション
テクノロジー別
?機械学習（教師あり学習、教師なし学習、強化学習）
?コンピュータービジョン
?予測分析
提供することで
?ハードウェア（センサー、ドローン、カメラ）
?ソフトウェア（AIプラットフォーム、AIソリューション）
?サービス（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）
アプリケーション別
?精密農業（収穫量モニタリング、圃場マッピング、作物スカウティング）
?家畜モニタリング（健康モニタリング、行動モニタリング）
?ドローン分析（作物の健康状態監視、土壌の健康状態監視）
?農業ロボット（収穫ロボット、除草ロボット）
?その他（気象予報、灌漑管理）
展開モード別
?雲
?オンプレミス
?ハイブリッド
エンドユーザー別
?農民
?農業法人
?研究機関
?政府機関
市場の主要プレーヤー
?IBMコーポレーション
?マイクロソフト株式会社
?ディア・アンド・カンパニー
?グラニュラー株式会社
?株式会社aWhere
?プロスペラテクノロジーズ株式会社
?タラニス
?アグリボティックスLLC
?クライメート・コーポレーション
地域別インサイト
?北米: 高度な農業インフラ、強力な技術導入、支援的な政府プログラムにより市場をリードしています。
?アジア太平洋地域: 人口増加、精密農業の導入、農村のデジタル化により、最も急速に成長している地域。
?ヨーロッパ: 持続可能な農業の実践と自動化技術に対する需要が高まっています。
?ラテンアメリカ: ブラジルやアルゼンチンなどの主要な農業経済における精密農業の取り組みを拡大します。
