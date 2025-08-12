StreamFab、お盆セールを盛大に開催！主力製品「オールインワン」が過去最大級の割引＼6400 OFF
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327099&id=bodyimage1】
大手ストリーミング動画ダウンロードソリューションを提供するStreamFabは、本日より、日本の伝統的なお盆の時期に合わせ、年に一度の大型プロモーション「お盆セール」を開始したことを発表します。
日頃のご愛顧に感謝を込めて、主力製品である「StreamFab オールインワン」をはじめとする人気製品を、かつてないほどの割引価格と豪華な特典付きでご提供いたします。これにより、ユーザーは休暇中に好きな映画や番組を心ゆくまで楽しむことが可能になります。
本セール期間中、ユーザーの多様なニーズに応えるため、StreamFabの主要製品が特別価格で提供されます。
「StreamFab オールインワン（無期限版）」が最大\6400 OFF！
StreamFabが誇る究極のソリューションであり、Netflix、Amazonプライム、YouTubeなど1000以上のサイトに対応する全56製品を含んだパッケージです。今回のセールでは、\6400 OFFの特別価格40,600円（税込）に加え、以下の豪華特典がもれなく付与されます。
・無料アップグレード（5PCライセンス）： 1つのライセンスでPC5台まで利用可能。ご家族との共有や複数デバイスでの利用に最適です。
・3,500円分のAmazonギフト券をプレゼント： 実質的なキャッシュバックで、お得感がさらにアップします。
・抽選で100名様にRokuストリーミングスティックが当たる： ご購入者を対象とした抽選で、人気のストリーミングデバイスを手に入れるチャンスです。
「StreamFab for Android（無期限版）」が30% OFF！
モバイルでの視聴ニーズに応え、Android版も30% OFFの23,200円（税込）でご提供。Androidデバイス上で直接、高画質な動画や音楽をダウンロードし、いつでもどこでもオフライン再生が楽しめます。
「StreamFab YouTube ダウンローダー Pro」が40% OFF！
特に人気の高い本製品（動画ダウンロードとMP3変換の2-in-1）は、最大の割引率となる40% OFFの6,520円（税込）でご提供。最大8K解像度のYouTube動画のダウンロードに対応し、クリエイターや高画質にこだわるユーザー必携のツールです。
さらに、今回の「お盆セール」をより楽しんでいただくための特別企画もご用意しています。
ラッキードロー（幸運の抽選会）：
特設ページを訪れた方全員が参加できる抽選会です。「StreamFab オールインワン」に使える追加クーポンやAmazonギフトカードが当たるチャンスがあります。
期間限定クーポン:
本セールでは、最大6,400円割引となる特別クーポンをご利用いただけます。クーポンの有効期限は2025年9月5日までとなっており、お早めのご利用をお勧めします。
StreamFabの広報担当者は次のように述べています。「お盆という特別な時期に、日頃ご愛顧いただいている皆様へ感謝の気持ちを込めて、この夏最大のセールをお届けできることを大変嬉しく思います。私たちの目標は、オンラインストリーミングの制約を取り払い、誰もがお気に入りのデジタルコンテンツを自由に、そして永久に所有できるようにすることです。今回の『オールインワン』無期限版のパッケージは、最高の割引率と豊富な特典を組み合わせた、弊社史上最も価値あるオファーです。」
本プロモーションは、StreamFab公式サイトにて本日より開始しております。
キャンペーンの詳細とご購入は、下記の公式プロモーションページをご覧ください。
▼StreamFab 公式プロモーションページ
https://streamfab.jp/promotion.htm
StreamFabについて
StreamFabは、Netflix、Disney+、Hulu、Amazonプライム・ビデオをはじめとする主要なストリーミングサービスや、1000以上の動画サイトから映画、テレビ番組、音楽をダウンロードするための専門的なソリューションです。業界をリードする技術により、お気に入りのコンテンツを最大8Kの解像度とEAC3 5.1の音質でMP4/MKVファイルとしてPCに保存し、永久的なオフライン視聴を実現します。
配信元企業：日進斗金合同会社
