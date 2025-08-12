株式会社BiS代表・伊禮門悟が湘南ベルマーレ戦で書籍を手渡し！ 『遠回りしても大丈夫。』『夢を追う君たちへ』を通して届けた想い
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、湘南ベルマーレフットサルクラブのオフィシャルパートナーとして、2025年7月19日（土）に小田原アリーナにて開催された「メットライフ生命 Fリーグ2025-26 ディビジョン1 第8節 湘南ベルマーレ vs しながわシティ」にて、オフィシャルパートナーとしてブース出展を行い、来場者に向けた特別なプレゼント企画を実施いたしました。
今回のブースでは、「モノを通して、想いを届ける」をテーマに、以下のようなコンテンツを展開。予想を上回る反響をいただき、多くの方々に“手渡し”という形で、直接想いをお届けすることができました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327151&id=bodyimage1】
【当日のブース内容】
■ ご当地エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」限定ラベル缶を配布（合計200本）
神奈川県発の人気エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」の“限定ラベル缶”を数量限定で配布。
当日は、公式アンバサダーがブースに立ち、来場者一人ひとりに直接手渡しでプレゼント。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327151&id=bodyimage2】
■ 書籍『遠回りしても大丈夫。』『夢を追う君たちへ』を合計200冊無料配布
代表・伊禮門悟による2冊の著書を、本人とアンバサダーの手から直接配布。
“言葉を贈る”ことを大切にしたこの取り組みには、親子連れから学生、社会人まで幅広い層の方が足を止め、真剣に受け取っていただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327151&id=bodyimage3】
「湘南ベルマーレフットサルクラブ」公式アンバサダー・れんや
■ Jackson Square の人気商品をプレゼント
当日ブースでは、株式会社BiSが展開するアメリカンセレクトストア「Jackson Square」の人気商品をプレゼント。
YouTubeチャンネル「マックス探検隊」を登録していただいた人に、柔軟剤やボディソープなどの人気商品を先着でお渡ししました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327151&id=bodyimage4】
今後も株式会社BiSは、湘南ベルマーレフットサルクラブとのパートナーシップを通じて、地域と人に寄り添うコミュニケーションを続けてまいります。
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
「湘南ベルマーレフットサルクラブ」兼「湘南ゴールドエナジー」公式アンバサダー・江島柚希
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327151&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社BiS
