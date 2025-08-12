夢に挑戦する人たちを応援！ 話題の会員制ダンススタジオ「STUDIO BANGS」
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）が運営する会員制ダンススタジオ「STUDIO BANGS（スタジオバングス）」が、モデル・アーティスト・ダンサーを目指す人たちの間で今、大きな注目を集めています。
本スタジオは、単なるダンススクールにとどまらず、自己表現力やセルフブランディング力を高めるための「表現トレーニング」と「実践的サポート」に特化した、完全少人数制のレッスンスタジオです。
「STUDIO BANGS」という名称は、レオナルド・ダ・ヴィンチの名言“Seize the fortune by the forelock.”（幸運の女神には前髪しかない）という言葉にインスパイアされて誕生しました。
この言葉には、“チャンスは来たときに掴まなければならない”という意味が込められており、「訪れたチャンスを逃さず、目標や夢を叶えてほしい」という想いから、女神の“前髪（＝BANGS）”をスタジオ名としました。
■ STUDIO BANGSの特徴
1. 少人数制だから、“自分”を見てもらえる
レッスンはすべて完全少人数制。生徒一人ひとりの個性・課題にしっかり向き合いながら、表現力や魅力を引き出す指導を行います。人数を絞ることで、質の高いレッスンと、深いフィードバックを実現。自己流ではたどり着けない、一段上のステージへと導きます。
2. 未経験でも安心！ゼロから夢を目指せるサポート
「ダンスをやったことがない」「モデル経験がない」という方も大歓迎。基本からの丁寧な指導と、現役の業界関係者による実践的なアドバイスで、未経験からでも安心してステップアップできる環境を整えています。夢のルートを“ぼんやり”ではなく、“明確に”描き出すことを大切にしています。
3. “選ばれる自分”をつくる総合表現レッスン
STUDIO BANGSでは、ダンスだけでなく、ウォーキング、立ち姿、表情、自己表現力など、場面に応じた「見せ方・魅せ方」を徹底指導。表現者としての基礎力を高め、「どう見られるか」ではなく「どう見せるか」を自分でデザインできるように育てていきます。
STUDIO BANGSでは、年齢や経験を問わず、夢を持つすべての人のスタートを全力で応援しています。
「夢を諦めない人に、チャンスを諦めさせない」
私たちは、そんな場所であり続けたいと願っています。
チャンスを掴み、自分の人生を切り拓いていけるように。
これからもSTUDIO BANGSは、一人ひとりの“夢の第一歩”を、誠実に、全力で支えてまいります。
＜「STUDIO BANGS」概要＞
スタジオ名：STUDIO BANGS（スタジオ バングス）
電話番号：03-6626-9695
メールアドレス：studio-bangs@bis-inc.co.jp
【公式Instagram】https://www.instagram.com/studiobangs2023?igsh=MXBjNXR6d3ZnM3dpdA==
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
