【FUJI】1980年代のBMXカルチャーを再構築したFUJIのE-Bike「MX-E」の発売を記念し「DAD -RAD DADS RIDE MX-E-」 キャンペーンを実施
株式会社アキボウが国内総代理店を務める自転車ブランド「FUJI」は、1970～80年代のBMXカルチャーを現代の感性で再構築したE-Bike「MX-E」を2025年8月21日に発売いたします。また、発売を記念したキャンペーン「DAD -RAD DADS RIDE MX-E-」を同日より開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327113&id=bodyimage1】
「イケてるオトコはMX-Eに乗っている」というメッセージに加え、“DON’T ASK, DO.”（人に聞くのではなく、とにかく乗ってみよう）と言う想いが込められた今回のキャンペーンでは、1980年代当時にFUJI USAで実際に展開されていたマーチャンダイズをオマージュし、特別に製作されたオリジナルマグカップをMX-E購入先着50名にプレゼント。
また、都内の個性派ショップではMX-Eの試乗車がスタンバイするポップアップを実施。FUJIとショップのSNSアカウントをフォローしていただければ、オリジナル缶バッジをもれなくプレゼントいたします。（数量限定）
さらに、OLD BMXやそれを取り巻くカルチャーに深い造詣を持つ「MIN-NANO」と「SCREAMIN’ WHEELS」とそれぞれ特別にコラボレーションした「世界に一台のMX-E」を発売予定。こちらの詳細は8月下旬に追って公開予定なので、ぜひ公式Instagramをフォローし、情報のアップデートをお待ちください。
この春から気になっていた人も、もちろん今知った人も。
「見る・乗る・もらえる（そして成約でさらにもらえる！）」の三拍子が揃うこのチャンスを、ぜひお見逃しなく。
詳細は公式ブログよりご確認ください。 https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/780
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327113&id=bodyimage2】
「DAD -RAD DADS RIDE MX-E- 」 キャンペーン
期間: 2025年8月21日（木）～
●購入者先着でオリジナルマグカップをプレゼント
1980s当時に、FUJI USAで実際に展開されていたマーチャンダイズのデザインを元ネタに、MX-Eらしい今回のキャンペーンにちなんだメッセージを刻んだ、両A面のオリジナルマグカップ（非売品）を、購入または成約先着50名にプレゼント！※全国の取扱店、およびオフィシャルオンラインサイトが対象
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327113&id=bodyimage3】
●MX-Eポップアップイベントの開催
地域に根ざした自転車屋でありながら、独自の感性で再解釈したVHSカルチャーをミックスし発信する西早稲田の新感覚ショップ「LIPIT ISHTAR」で、期間限定のポップアップを開催。期間中はMX-Eの OG Blue / Black 両方の試乗車が設置されるとともに、来店+アカウントフォローの先着でオリジナル缶バッジをプレゼント。
「古き良き時代のガレージカルチャー」に共通点を見出し、作り込まれた店内も必見。ぜひショップの空気感とともにMX-Eを体感してみて。
場所: LIPIT ISHTAR
期間: 2025年8月30日（土）～9月7日（日）
※ポップアップの日程は予告なく変更の可能性がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327113&id=bodyimage4】
●OLD BMXカルチャーへの造詣が深い2つのショップで、世界に一台のMX-Eが販売
また、キャンペーン開催に伴い、OLD BMXとそれを取り巻く文化に深い造詣を持つ2つのショップ「MIN-NANO」と「SCREAMIN’ WHEELS」とそれぞれ特別にコラボレーションした「世界に一台のMX-E」が販売。こちらは8月下旬に追って詳細情報を公開予定なので、ぜひ公式Instagramをフォローしてチェックお願いいたします！
※プレゼントは数量限定です。予定数に達し次第、配布を終了いたします。
※店頭および一部オンラインストアでのご成約が対象となります。
※ご成約1件につき、マグカップを1点プレゼントいたします。
※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。
※プレゼントの交換・返品はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327113&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
