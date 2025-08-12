JNP株式会社、車用除湿剤「AeroRide」（旧：CAR DRY）事業をAeroRideへ譲渡。
JNP株式会社（本社：東京都渋谷区、以下「JNP」）は、車内の湿気・ニオイ対策を目的とした車用除湿剤「AeroRide」（旧製品名：CAR DRY、以下「本製品」）に関する事業を、AeroRide（本社：東京都渋谷区、以下「AeroRide」）へ譲渡したことをお知らせします。
これにより、本製品の企画・製造・販売・サポート等の事業運営は、順次AeroRideに統合されます。
譲渡の背景と目的
・本製品ブランドをAeroRideへ集約し、製品開発スピードと品質管理を強化
・ECや実店舗を含む販売網の拡充、ユーザー接点の一元化
・自動車ケア領域におけるプロダクトポートフォリオの最適化
譲渡の主な範囲（概要）
・プロダクトブランド：「AeroRide」（旧：CAR DRY）関連の商標・デザイン・商品ページ等の知的財産（該当するもの）
・在庫および関連するパッケージ資産
・製品に紐づく各種権利・情報（必要な範囲で、法令等に基づき適切に承継）
※個人情報の取り扱いは、個人情報保護法その他関係法令に基づき、適切な手続・安全管理措置のもとで実施します。
今後の対応について
・製品名表記は「AeroRide（旧：CAR DRY）」へ順次統一
・仕様・価格・保証・サポート体制等の詳細は、AeroRideより改めてご案内します
・既存ユーザーさまへのサポートは、移行期間中も継続して対応します
スケジュール（予定）
発表日：2025年8月9日
AeroRide公式サイト：https://aeroride.jp
配信元企業：日本ナイトプロダクションズ株式会社
