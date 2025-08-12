大阪府アームレスリング連盟元理事の大東賢氏がミスタータイガース掛布雅之氏とテレビ番組共演以来２７年ぶりの対面！
８月４日（月）に大阪OMMビルで開催されました第一生命 大阪東支社 掛布雅之氏講演会＆名刺交換会にアクション映画監督・パワー系アクション俳優の大東賢さんが参加しました。
展示場では映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のチラシとパンフレットが展示されました。
更に撮影で使用した１００キロの鉄アレイが展示され、会場を賑わせました。
また、大東賢監督と掛布雅之さんとの撮影会では、２７年前に関西テレビ「紳助の人間マンダラ」の綱引きコーナーで、当時は大東賢監督がアームレスラー出演した事を掛布雅之さんに伝えると、掛布雅之さんは「アーッ！」と当時を思い出したように、共に笑顔の写真撮影会になりました。
大東賢監督は掛布雅之さんに名刺を渡し、現在はアクション映画監督・パワー系アクション俳優として活躍し、自らプロデュースした映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」をアピールしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327107&id=bodyimage1】
『大東賢プロフィール』
生年月日 １９６８年４月２１日
出身地 大阪府吹田市
映画監督 アクション映画監督 アクション監督 パワー系アクション俳優
井高野小学校卒業
井高野中学校卒業
茨木西高等学校卒業
教文研ゼミナール卒業
公務員専門学校卒業
奈良産業大学卒業 法学部 法学科 法学士
怒りのウォッシャーオリャー 作詞家
パワー・オン・パワー！ 作詞家 アマゾン、ヤフー、楽天等で発売中
握力有名人名簿掲載 日本アクション俳優握力No.1
ラジオ番組『アクション俳優バカ一代』元パーソナリティ スポンサー
元登別伊達時代村 アクション部 青空JAC
アクションサービス 元代表
株式会社pag事務局 元代表取締役社長
三重県アームレスリング連盟元会員 ララパーク杯優勝
芸能プロダクション、パワーアクショングロウ所属
ゴング格闘技杯アームレスリング大会優勝
元日本アームレスリングチャンピオン
カンフーアームレスラー
劇団パワーアクショングロウ 元団長
日本少林寺拳法連盟 弐段 関西大会出場 市民大会優秀賞
タレントスクール講師 元創叡タレントスクール等 殺陣師 演出等
元近畿郵政局国家公務員 郵便局職員
リファイン千里中央 元フィットネスインストラクター
大阪府アームレスリング連盟 元理事 元レフリー
Pagカンフースクール 元師範 代表
パワー（力）アクション（表現・行動）グロウ（道・成長）力現道 創案者
映画上映 dvd cd等の流通販売プロデューサー
元倉田保昭アクションクラブ 大阪 悪役専門
テレビ番組「紳助の人間マンダラ」島田紳助の元マンダラ綱引きチーム アンカー
ローカルテレビcm ローカルテレビ番組出演者元プロデューサー
アクション映画出演者キャスティングプロデューサー
伊勢・安土桃山文化村 元伊勢戦国時代村の俳優 アクション俳優
テレビ番組『新婚さんいらっしゃい！」テレビ局のスタジオでリンゴ潰しとアクションを披露
ジャッキー・チェン氏よりジャッキーツアー（海外旅行）に招待された数少ないアクション俳優
