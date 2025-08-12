大東賢監督作品、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」小道具１００キロの鉄アレイが展示、掛布雅之氏との対面も！
８月４日月曜日に大阪OMMビルで開催されました第一生命 大阪東支社 掛布雅之氏講演会＆名刺交換会の会場に映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のチラシとパンフレットが展示されました。
更に撮影で使用した１００キロの鉄アレイが展示され、会場を賑わせました。
また、大東賢監督と掛布雅之さんとの撮影会では、２７年前に関西テレビ「紳助の人間マンダラ」の綱引きコーナーで共演以来の対面となりました。
【映画について】～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。
映画の中盤では昭和風の道場アクションが観られることから、低予算ながら詰め込みすぎた内容で「時代劇なのか？」「変身の特撮ヒーロー映画なのか？」と話題となりました。
さらに、俳優の藤岡弘、さんと堀田眞三さんが声優として特別出演している点も、ファンの間で大きな注目を集めています。
また、劇中で描かれる誤配やパワハラ、ドライバーの高齢化や人手不足、カスハラ、過労などはアクション俳優をしながら運送業のアルバイトで生計を立てていた監督・主演の大東賢の実体験をシリアスかつコミカルに描いたもの。
2050年の運送業をテーマに宇宙人出現という、運送業界の出来事から大宇宙迄にリンクするという社会を守るヒーローが登場する前代未聞のアクション映画。
フィクション映画でありながらドキュメンタリーも含んだ内容。
商業映画や自主映画の区別、映画のクオリティー等には無関心の最近では映画を観ない客層を主に徐々にファン層を広げ、横浜のシネマノヴェチェントでの上映で、映画の噂を聞き訪れたおもちゃ鑑定士の小材直由さんが「この映画は広めるべきだ、今の時代に必要な映画」と評価し、大東賢監督に花束を贈るシーンもありました。
7月22日のならまちシアター青丹座での上映で、福岡県から来られたお客様は「この映画を観る為に奈良に来たんだよ！」というお言葉をかけていただきました。
他にも、映画を観たお客様から「大東監督の熱意の成果が伝わるエンディングテーマの画像は特に感動した！」「大東賢監督のような方の情熱が映画の歴史を支えているのでしょう」という声もありました。
【大東賢監督からのメッセージ】
予告編ではパワハラやリストラ等の文字が流れますが、決してパワハラやリストラ等を全否定する映画ではありません。
また、最近の商業映画がCGや合成でチョコレートパフェのようにトッピングされている映画なら「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」はCGや合成によるトッピングの少ないプリンのような映画、大都会ではなく大自然の映画です。
パワハラや過労、アルバイトとしての差別等の苦難が多い職場に耐え、成長する主人公の美剣疾風の姿を通じて希望や勇気、夢を与え、社会に少しでも貢献できたらいいなぁ…と考えています。
未来社会を舞台に、視聴者自身が日々直面する問題を独特の観点から描き、登場するヒーローが、パワハラなどの苦難に耐え、どのように社会問題を解決していくのか、皆さんも劇場で鑑賞してみてはいかがでしょうか。
現在でも国内最大の映画サイト、シネマトゥデイの注目作品のトップをキープしています。
