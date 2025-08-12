【新機能】StreamFab、DRM M3U8 & MPDダウンローダーを強化し、カスタマイズ性を向上

写真拡大

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327101&id=bodyimage1】

本日、StreamFabは、主力製品である「StreamFab DRM M3U8 Downloader」および「StreamFab DRM MPD Downloader」のメジャーアップデートを発表しました。今回のアップデートにより、ユーザーはこれまで以上に柔軟かつ高品質な動画ダウンロード体験を享受できます。

主な強化ポイント：

1.優先音声コーデックの選択： 複数の音声コーデックが利用可能な場合、ユーザーが希望のものを選択してダウンロードできるようになりました。

2.高ビットレート音声のサポート： より高品質な高ビットレートの音声ストリームのダウンロードに対応し、臨場感あふれるサウンドを楽しめます。

3.字幕ダウンロードの改善： 字幕のダウンロードサポートが向上し、動画コンテンツの細部まで見逃すことがなくなりました。


StreamFab DRM M3U8 Downloader & DRM MPD Downloaderについて

これらの製品は、DRMで保護されたM3U8またはMPD形式のストリーミング動画を、高画質・高音質でダウンロードするための強力なソリューションです。主な機能は以下の通りです。

1.高画質保存： 最大1080p HDまたは2160pの解像度で動画をダウンロード。

2.広告除去： ストリーミング再生中の広告を自動的に削除し、ストレスフリーな視聴体験を実現。

3.汎用性の高いフォーマット： ダウンロードした動画は、様々なデバイスで再生可能なMP4またはMKV形式で保存。

4.一括ダウンロード機能： 複数の動画をキューに追加し、まとめてダウンロード可能。

5.メタデータ保存： タイトル、キャスト、カバー画像などのメタデータを自動で取得・保存し、メディアライブラリの整理を容易にします。

特別プロモーション（2025年9月5日）

今回の機能強化を記念し、55-in-1のオールインワンバンドル「StreamFab All-In-One（ライフタイム版）」を最大6400円OFFでご提供いたします。この機会に、人気のストリーミングサービスから動画をダウンロードするための最も完全なソリューションをぜひお試しください。


[今すぐ購入]

詳細およびご購入については、以下の各製品ページをご覧ください。

StreamFab DRM M3U8 Downloader: https://streamfab.jp/drm-m3u8-downloader.htm

StreamFab DRM MPD Downloader: https://streamfab.jp/drm-mpd-downloader.htm

今回の機能強化により、StreamFabはユーザーの皆様のデジタルライフをさらに豊かにすることを目指してまいります。

配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ