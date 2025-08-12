北海道・ニセコで4日間のMTBイベント「Niseko Mountain Bike Weekend」のスペシャルゲストに、Santa Cruzライダー井本はじめ選手＆九島勇気選手が登場
マウンテンバイクブランドSanta Cruz Bicycles Japan／サンタクルズ・バイシクルズ・ジャパン（日本輸入総代理店：ウインクレル株式会社スポーツ・ディビジョン）は、2025年8月22日（金）から25日（月）までの4日間、北海道・ニセコエリアにて開催される【Niseko Mountain Bike Weekend】にてライドセッション＆試乗会を開催いたします。
夏のニセコの大自然を舞台に、レベルや年齢を問わず誰でも楽しめるMTBイベントとして、様々なライドセッションや、試乗体験をご用意しました。
イベントには、Santa Cruz Bicyclesを代表するライダーである 井本はじめ選手 と 九島勇気選手 をスペシャルゲストとして迎え、女性やキッズ向けのセッションも開催。初心者から上級者まで、あらゆるMTBライダーが楽しめるコンテンツが揃っています。
参加費は無料、Santa Cruzの試乗車もご用意しております（※数・モデルに限りあり）。この夏、北海道・ニセコで思いっきりマウンテンバイクを楽しみましょう！
■イベント概要
イベント名：Niseko Mountain Bike Weekend（ニセコ マウンテンバイク ウィークエンド）
開催日程：2025年8月22日（金）～25日（月）
開催場所：北海道 ニセコエリア（ツインピークス、ニセコアンヌプリ ほか）
主催：ニセコエリアマウンテンバイク協会（NAMBA）
参加費：無料（申込不要）
ゲストライダー：井本はじめ選手、九島勇気選手（Santa Cruz Bicycles ライダー）
試乗車：Santa Cruz Bicycles ※台数・モデル・サイズに限りあり
■スケジュール
（1）8月22日（金）午前
・レディースライダーズセッション＠ツインピークス
（2）8月22日（金）午後
・キッズセッション＠ツインピークス
（3）8月23日（土）・24日（日）
・ダウンヒルシリーズ＠ニセコアンヌプリ
（4）8月25日（月）
・フリーセッション
※レディース／キッズセッションはプロライダーが先導します。
※すべてのライドセッションは事前申込不要、現地集合で参加可能。
※キッズセッション参加者は、自転車に乗れることが条件です。
■集合場所
ライドセッションへご参加の方は、Rhythm Niseko（ヒラフ） ショップ前のウッドデッキ（ゴンドラ前）に集合ください。
本件に関するお問い合わせ
ニセコエリアマウンテンバイク協会（NAMBA）
公式サイト：https://niseko-mtb.com
メール：info@niseko-mtb.com
▼Santa Cruz Bicycles Japan 公式サイト
https://sports-w.com/brands/santa-cruz/
▼Santa Cruz Bicycles Japan 公式 Instagram
https://www.instagram.com/santacruzbicycles_jp/
＜Santa Cruz Bicycles Japanお問合せ＞
cs@sports-w.com
▼ウインクレル株式会社
明治18年（1885年）に横浜で創業したドイツ系商社。1981年にスポーツ部門を設立し、ヨット、ウインドサーフィン、スノーボードの輸入を開始しました。 現在は神戸にも拠点を持ち、スノーボード、ロードバイク、マウンテンバイク、トライアスロン関連の高品質な14ブランドの製品をヨーロッパおよび北米から輸入し、日本全国に販売する事業を展開しています。
140年にわたる海外との取引経験を最大限に活用し、高機能かつハイデザインのプロダクトを日本へ紹介しています。
配信元企業：ウインクレル株式会社
