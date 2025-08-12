4DDiG、お盆（盂蘭盆節）特別キャンペーンを実施中！最大20％OFF
データ管理・復元ソフトウェアを提供するTenorshare 4DDiGは、2025年8月8日より盂蘭盆節（お盆）に合わせた特別セールキャンペーンを開始いたします。本キャンペーンでは、データ復元、ファイル修復、ストレージクリーンアップ、システム修理など、4DDiGの全製品を対象に、最大20％OFFの割引価格でご提供いたします。
お盆キャンペーン概要
■キャンペーン期間：8月8日～8月18日
■対象：4DDiG全製品（Windows/Mac対応）
■割引：最大20％OFF
■割引コード：4D25-OBON-20
■今すぐセールページへ → https://x.gd/P4M9t
4DDiG製品シリーズの特徴
4DDiGは、ユーザーの「データを守る」をテーマに、さまざまなシーンに対応したソフトウェアを提供しています。
※データ復元：誤削除やフォーマット、OSクラッシュなどによって失われたファイルを復元
※ファイル修復：破損した写真・動画・音声・ドキュメントをAI技術で修復
※ストレージ最適化：重複ファイルや不要データを削除しPC/Macを高速化
※システム修理：起動不良やエラーの修復、ディスククローン、データ移行などに対応
お盆シーズンにぴったりな理由
お盆は、家族や友人と過ごし、思い出を振り返る大切な時期です。しかし、思い出を記録した写真や動画が消えてしまったり、再生できなくなるトラブルは少なくありません。4DDiGの各製品は、こうした“もしも”の事態に迅速に対応し、大切なデータを守ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327094&id=bodyimage1】
Tenorshare 4DDiGについて
Tenorshare UltData for Androidは、Androidデバイスから失われたデータを復元するための高性能なソフトウェアです。削除された写真、メッセージ、連絡先、アプリデータなど、さまざまな種類のデータを簡単に復元できます。
さらに詳しい情報を知りたい方へ
Tenorshare 4DDiG公式サイト: https://4ddig.tenorshare.com/jp/
NOTE: https://note.com/4ddig_japan
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5G9VIvb5VvnPhijjHAOqew/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
