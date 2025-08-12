『城とドラゴン』で『初音ミク』コラボ「リーダー腕利きGP」が8月12日（火）より開催！コラボ限定フレームをゲット！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、2025年8月12日（火）より、『初音ミク』コラボイベント「リーダー腕利きGP」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327049&id=bodyimage1】
8月12日（火）より、『初音ミク』コラボ限定キャラ「初音ミク」をリーダーにして「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。「初音ミク」をリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×『初音ミク』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_hatsune_miku/
【コラボ開催期間】2025年7月31日（木）19:00 ～ 8月15日（金）23:59
イベント「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！
コラボ限定キャラ「初音ミク」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】
2025年8月12日（火）6:00 ～ 8月14日（木）23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327049&id=bodyimage2】
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎ひとりでリーグ激レアアイテム争奪バトル開催
上記期間中、“ひとりで”リーグに参加してバトルに勝利すると、報酬として1日3回までさまざまなアイテムがランダムで贈られます。
■報酬内容
ルビー、CP、ドラゴンメダル、レアアバター券、友トレ玉満タン回復、サラダ、ピザ、ハンバーグ、Sドリンク、銅の挑戦状、銀の挑戦状
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
『初音ミク』コラボ開催中！
「アバたま」に限定キャラ「初音ミク」が豪華オリジナルボイス付きで初登場！また、城ドラキャラのコラボ限定激レアお着替えとしてパンダガールの「初音ミク V4Xセット」、ホワドラガールの「初音ミク NTセット」、さらに限定剣士お着替えには「鏡音リンなりきりセット」「鏡音レンなりきりセット」「巡音ルカなりきりセット」が登場します。その他にも、レア城主イベント、SP討伐イベント、襲来イベントなどに加え、「初音ミク」の人気楽曲（全7曲）が期間限定でゲーム内BGMとしてお楽しみいただけます！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327049&id=bodyimage1】
8月12日（火）より、『初音ミク』コラボ限定キャラ「初音ミク」をリーダーにして「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。「初音ミク」をリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×『初音ミク』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_hatsune_miku/
【コラボ開催期間】2025年7月31日（木）19:00 ～ 8月15日（金）23:59
イベント「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！
コラボ限定キャラ「初音ミク」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】
2025年8月12日（火）6:00 ～ 8月14日（木）23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327049&id=bodyimage2】
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎ひとりでリーグ激レアアイテム争奪バトル開催
上記期間中、“ひとりで”リーグに参加してバトルに勝利すると、報酬として1日3回までさまざまなアイテムがランダムで贈られます。
■報酬内容
ルビー、CP、ドラゴンメダル、レアアバター券、友トレ玉満タン回復、サラダ、ピザ、ハンバーグ、Sドリンク、銅の挑戦状、銀の挑戦状
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
『初音ミク』コラボ開催中！
「アバたま」に限定キャラ「初音ミク」が豪華オリジナルボイス付きで初登場！また、城ドラキャラのコラボ限定激レアお着替えとしてパンダガールの「初音ミク V4Xセット」、ホワドラガールの「初音ミク NTセット」、さらに限定剣士お着替えには「鏡音リンなりきりセット」「鏡音レンなりきりセット」「巡音ルカなりきりセット」が登場します。その他にも、レア城主イベント、SP討伐イベント、襲来イベントなどに加え、「初音ミク」の人気楽曲（全7曲）が期間限定でゲーム内BGMとしてお楽しみいただけます！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。