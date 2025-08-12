NSW、生成AIを活用したスマートモダナイゼーションサービスの提供に向けた検証を開始
ITソリューションプロバイダのNSW株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長 多田 尚二、以下NSW）は、生成AIを活用した「スマートモダナイゼーションサービス」の提供に向けた検証を本日開始いたしました。
■背景と目的
2024年6月より提供している「メインフレームモダナイゼーションサービス」は、レガシーアプリケーション資産を大幅に修正することなく、最適な移行方式の選択を通じて、システムを段階的に刷新するサービスです。このサービスでは、トランザクションの整合性を確保するUniversal HTAPエンジン「ScalarDB」との組み合わせにより、旧資産との並行稼働を実現し、段階的な移植や異種データベースのハイブリッド活用など、移行期間中の柔軟なアーキテクチャ設計を支援します。
このたび、NSWは生成AIを活用し、メインフレームやオフコンなどのレガシーシステムのコード解析や要件定義書の自動生成、そしてモダンアーキテクチャでのコード最適化を一貫して支援する「スマートモダナイゼーションサービス」の検証を開始しました。このサービスにより、従来多くの工数と専門知識を必要としていたレガシー資産の解析・移行・再構築を効率的かつ高精度に実現可能となり、企業のDX推進やレガシーシステムからの脱却を強力に後押しします。
■イベント出展のお知らせ
2025年8月19日（火）～8月20日（水）、東京都浜松町にて開催される「DXシステム開発 EXPO 2025」に出展します。NSWの展示ブースでは株式会社Scalarとの先進的な取り組み「スマートモダナイゼーションサービス」を紹介します。サンプルコードを用いた実際のデモも行いますので、新サービスをぜひご体感ください。
ご多忙の折恐縮ですが、是非ともご来場賜りますようお願い申し上げます。
■イベント概要
名称：DXシステム開発 EXPO 2025内 ITシステム モダナイゼーション ゾーン
日時：2025年8月19日（火）～8月20日（水） 10:00～18:00
会場：東京都立産業貿易センター浜松町館4F
参加費：無料（事前登録制）
出展内容：メインフレームモダナイゼーションサービスおよび本リリース内容
なお、2025年10月8日（水）に大阪で開催される「DXシステム開発 EXPO 2025」にも出展予定ですので、そちらにもぜひ足をお運びください。
■関連リンク
・メインフレームモダナイゼーションサービス
https://www.nsw.co.jp/solution/detail.html/?ssid=modernization
・「DXシステム開発 EXPO 2025」公式サイト
https://f2ff.jp/event/0802
■NSW株式会社について
1966年創業。製造や流通など業種対応のシステム構築、ITインフラ設計・運用、自社データセンターを基盤としたクラウドサービスなどをワンストップで提供します。また、車載分野や通信・設備分野における組込みシステム開発とLSIやボードの設計開発も手掛けています。これらの実績を生かしIoT、AI、エッジコンピューティングなどの分野で新たな価値創造に取り組み、デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立に向け、DX実現のパートナーとしてお客様とのビジネス共創を推進してまいります。詳細はhttps://www.nsw.co.jp/ をご覧ください。
・本ニュースリリースに掲載している情報は、発表日時点のものです。
・各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。
■サービス内容に関するお問い合わせ先
NSW株式会社
エンタープライズソリューション事業本部
システムソリューション営業統括部：酒井、神澤
TEL：03-3770-0094
E-mail：infrastructure@ml.nsw.co.jp
■報道関係者からのお問い合わせ先
NSW株式会社
コーポレートサービス本部
企画室 広報担当：竹中、田中
TEL：03-3770-4014
E-mail：kouhou@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
