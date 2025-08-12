MMD解約率0％の快挙！若手マーケッターの活躍が光る。株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン、業界を牽引する人材育成の真価
若手マーケティング人材の実力が、今、注目を集めています。株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）では、自社の教育・育成環境で育った若手マーケッターが提供するMMDサービスにおいて「解約率0％」という驚異的な実績を達成。多くのクライアント企業から高評価を獲得し、成果に直結するマーケティングの再現性と、若手人材の底力が業界内外で話題となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326903&id=bodyimage1】
※画像上：MMDトップページヘッダー画像
「成果が出る」だけでない、「継続される」マーケティング支援
近年、AIの台頭やSNS環境の変化により、マーケティング施策のトレンドはめまぐるしく変化しています。そうした中でも「解約率0％」という実績は、マーケティング施策の質だけでなく、クライアントとの信頼関係・運用体制の強さを証明するものです。
この成果の背景にあるのは、株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（以下、当社）独自の「人を育てる」仕組み。代表の深作浩一郎が直接指導する現場では、実践的なプロンプト設計や分析フレームの使い方だけでなく、顧客の課題に真摯に向き合う姿勢や考え方そのものまで徹底的に教育されます。
「個の才能×組織の教育力」がもたらす再現性
当社では、大学生インターンの段階からマーケティングの実務を経験させ、卒業と同時に即戦力として活躍できる体制を整備。実際、MMDサービスを担当している若手マーケッターも、入社1年以内でクライアント企業から高評価を得る成果を生み出しています。
これまでに当社が育成してきた代理店・卒業生は300名を超え、その多くが自社での起業や他社でのマーケティング責任者にステップアップ。こうした育成実績が、解約率0％という確かな証拠となり、クライアントの安心感と信頼を生んでいます。
代表取締役・深作浩一郎コメント
「若手マーケッターが成果を出してくれるのは、私自身にとっても誇りです。彼らがMMDという仕組みを理解し、再現性ある提案を行い、何よりクライアントとの関係構築に心を尽くしているからこその数字だと確信しています。当社ではこれからも、企業の売上アップだけでなく、関わるすべての方の“人生そのものの充実”に貢献してまいります。」
▼MMDをお申し込みの方はこちら：https://executive-marketing-japan.co.jp/mmd-emj/
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
事業内容：
Webコンサルティング業
e-ラーニング事業
Webコンテンツの企画、制作及び販売
ホームページの企画、制作及び運営並びに保守
マーケティングコンサルティング事業
スマートフォンマーケティング事業
広告代理業
前各号に付帯関連する一切の事業
主要取引先銀行：
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
楽天銀行
北洋銀行
会社URL：
https://executive-marketing-japan.co.jp/
代表ブログ：
https://fukaichi.jp/
運営コワーキングスペース：
https://hcsjp.net/
地方創生メディア：
http://ohtk.net/
運営メディア：
https://senior-entre.jp
請求書見積書発行自動化プラグインミツモス公式：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
エブリデイ・オート・AI・ライティング公式URL:
https://auto-ai-writing.jp/
エブリデイ・オート・AI・ライティング 販売代理店制度【合同説明会】URL:
https://executive-marketing-japan.co.jp/chatgpt-eaw-auto-ai-writing
ブログ・アフィリエイト・AI・ライティング公式ページ：
https://auto-ai-writing.jp/affiliates-blog-ai-writing/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
